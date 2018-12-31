NBA.. ليونارد يقود رابتورز للفوز على بولز في دوري السلة الأمريكي

سجل كواهي ليونارد 27 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة؛ ليقود فريقه تورونتو رابتورز للفوز 95-89 على شيكاغو بولز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الأحد.

وأضاف باسكال سياكام 20 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة لرابتورز، بينما سجل لوري ماركانن 18 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة لصالح بولز.

وسجل سي.جيه مكولوم 35 نقطة في 28 دقيقة ليقود بورتلاند تريل بليزرز لفوز كبير على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 129-95.

وسجل بن سيمونز 19 نقطة لصالح فيلادلفيا، الذي تراجع في معركة الاستحواذ على الكرة بواقع 36-59 لصالح منافسه. وعدل لوس انجليس تأخره إلى انتصار 121-114 على سكرامنتو كينجز ليحقق ليكرز أول فوز في ثلاث مباريات خاضها بدون ليبرون جيمس المصاب، كما ثأر لهزيمته أمام سكرامنتو، يوم الخميس.

وسجل إيفان فورنييه 13 نقطة، وسجل الرمية الحاسمة للمرة الثانية في مباراة هذا الموسم ليقود أورلاندو ماجيك لفوز صعب 109-107 على ديترويت بيستونز.

وعادل ديترويت النتيجة 107-107 قبل 2.5 ثانية على النهاية قبل أن يحسم فورنييه النتيجة لماجيك.

وفاز دالاس مافريكس 105-103 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، وهو الانتصار الثاني فقط لمافريكس في آخر تسع مباريات، وسيلتقي الفريقان مجددًا، مساء الاثنين.

وسجل كارل أنطوني تاونز 34 نقطة، واستحوذ على 18 كرة مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود مينيسوتا تيمبروولفز للفوز 113-104 على ميامي هيت.