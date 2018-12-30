الملاكم فلويد مايويذر يربح 140 ألف يورو في الثانية خلال نزاله مع الياباني ناسواكاوا

يستعد الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر لخوض نزال استعراضي أمام البطل الياباني تينشين ناسواكاوا غدًا الإثنين في طوكيو اليابانية سيجلب له مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب تقارير إعلامية سيكسب “مايويذر” حوالي 82 مليون دولار (77 مليون يورو) خلال النزال الذي سيجمع بين رياضة الملاكمة والكينغ بوكسينغ.

وبحسب صحيفة ” أس”، فإن الملاكم المخضرم والذي كسب أكثر من 300 مليون دولار من لقاءاته السابقة سيكسب خلال نزاله مع الياباني حوالي 142 ألف يورو للثانية في حال أكمل النزال حتى نهايته.

وسيلعب النزال في 3 جولات مدة كل واحدة منها 3 دقائق بواقع 180 ثانية لكل جولة، والمجموع 540 ثانية، وسيجني 77 مليون يورو.

وكان مايويذر قد واجه المصارع الإيرلندي كونور ماكغويغور في الملاكمة، وتشير عدة تقارير لإمكانية مواجهته للمصارع الروسي حبيب نورمحمدوف في نزال قد يحطم كل الأرقام القياسية ماليًا.

وسيُلعب نزال مايويذر، وناسواكاوا، دون حُكام، وللفوز يجب أن يُطيح أحدهما بالآخر بالضربة القاضية، أو ينسحب أحدهما من النزال.

وفي نفس السياق اعترف مايويذر بأنه لا يتعامل بذات الجدية التي يتعامل بها منافسه لاعب الكيك بوكسينغ الياباني تينشين نازوكاوا قبل مواجهتهما يوم الاثنين ليلة رأس السنة.

ويستعد لمواجهة لاعب شاب مبتدئ في الملاكمة أيضا لكنه لا يشعر بأي قلق من هذه المواجهة رغم ابتعاده عن الملاكمة منذ عام.

وقال مايويذر: “لا داعي للقلق بشأن أي شيء، ولا يتعين علي التدريب على خوض ثلاث جولات. مثل هذه المباريات مرت علي كثيرا خلال مسيرتي. إنه يوم اخر عادي مثلما استيقظ يوميا واستحم وأرتدي ملابسي.

“القتال في الحلبة شيء اعتدت على فعله منذ أكثر من 30 عامًا ، لذا فهو يوم آخر في حياتي. أنا قلق بشأن الترفيه وأشياء أخرى لكن بمجرد أن يرن الجرس سأسعى لإمتاع الجماهير وبذل قصارى جهدي”.

اعتزل مايويذر للمرة الثانية في 2017 بسجل رائع دون هزيمة في 50 مباراة بعد مسيرة لا سابق لها أحرز خلالها لقب العالم في خمسة أوزان مختلفة.

لكن لم يسبق له النزال على المستوى الاحترافي في أي شكل من الفنون القتالية الأخرى وهو ما أصاب عشاق الرياضة بالدهشة عند الاعلان عن مواجهة منافسه الياباني.

ويبلغ نازوكاوا من العمر 20 عاما وفاز في جميع مواجهاته الأربع السابقة ولم يخسر في 28 مباراة للكيك بوسينغ لكن هذه المباراة لن تفيد اللاعبين لأنها غير مسجلة في سجلاتهما سواء في الملاكمة أو الكيك بوسينغ.