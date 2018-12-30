NBA.. وريورز يهزم تريل بليزرز وهاردن يتألق في فوز روكتس بدوري السلة الأمريكي

سجل كلاي طومسون 32 نقطة وأضاف كل من ستيفن كوري وكيفن دورانت 25 نقطة خلال فوز جولدن ستيت وريورز حامل اللقب 115-105 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل داميان ليلارد 40 نقطة لصالح تريل بليزرز، الذي هزم وريورز 110-109 بعد وقت إضافي قبل ليلتين، وأضاف يوسف نوركيتش 21 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بجانب سبع تمريرات حاسمة.

وتألق جيمس هاردن بتسجيل 41 نقطة ليقود هيوستون روكتس للفوز 108-104 على نيو أورليانز بليكانز.

وسجل هاردن 40 نقطة على الأقل للمباراة الثالثة على التوالي كما حقق روكتس فوزه التاسع في عشر مباريات.

وسجل البديل المخضرم فينس كارتر 21 نقطة ليساعد أتلانتا هوكس في الفوز للمرة الخامسة في آخر ست مباريات وذلك على حساب كليفلاند كافاليرز بنتيجة 111-108.

وأحرز لاماركوس الدريدج 38 نقطة ليساهم في فوز سان أنطونيو سبيرز 122-111 على لوس أنجليس كليبرز.

وحقق جيانيس أنتيتوكونمبو ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود ميلووكي باكس للفوز 129-115 على بروكلين نيتس.

وسجل أنتيتوكونمبو 14 من إجمالي 31 نقطة خلال الربع الثالث كما استحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة، ليحقق ميلووكي فوزه السابع في ثماني مباريات.

وتفوق سيلتيكس 112-103 على ممفيس جريزلز.