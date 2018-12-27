مايويذر يؤكد مواجهة نازوكاوا في ليلة رأس السنة

أكد فلويد مايويذر بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة عبر فيديو بثه على حسابه في إنستغرام مواجهة بطل الكيك بوسينغ الياباني تينشين نازوكاوا في ليلة رأس السنة يوم الإثنين المقبل في اليابان.

وبعد اعتزاله في 2017 عقب فوزه على الأيرلندي كونور مكغريغور عاد مايويذر للاعتزال قبل الرجوع في قراره لمواجهة بطل الكيك بوسينغ الشاب يوم الإثنين المقبل.

وسيتم بث النزال عبر محطة تلفزيونية يابانية حصريًا ما دفع البعض للتشكيك في إمكانية إقامة المعركة بين البطلين من الأساس، لكن الملاكم الأمريكي المخضرم البالغ عمره 41 عامًا نشر الفيديو عبر حسابه في إنستغرام ليؤكد إقامة النزال في موعده.

ويظهر مايويذر في الفيديو وهو يراقب البطل البالغ عمره 22 عامًا يتفوق على خصومه بالضربة القاضية ثم يقول له “يا تينشين. هيا نتقاتل الآن”.

ولم يخسر نازوكاوا طوال مسيرته التي أطاح خلالها بـ27 منافسًا في 28 مباراة لكنه خلال المباراة التي ستقام من ثلاث جولات غير مسموح له بالركل بالقدم لأن المباراة ستقام وفقًا لقواعد الملاكمة.

ورغم ذلك وعد بأنه سيقدم أداء أفضل مما فعله مكغريغور بطل UFC الذي خسر أمام مايويذر في أغسطس/ آب 2017 خلال آخر مباراة للبطل الأمريكي بل وصل به الحال إلى عدم استبعاد فوزه بالضربة القاضية.