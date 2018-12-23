الملاكم أدونيس ستيفنسون يستعيد الوعي بعد ثلاثة أسابيع في غيبوبة

قالت صديقة أدونيس ستيفنسون، إن الملاكم الكندي استعاد وعيه بعد ثلاثة أسابيع في غيبوبة عقب خسارته بالضربة القاضية في نزال في أول ديسمبر كانون الأول.

وأكدت سيمون “سيسي” جاد في بيان على تويتر، أمس السبت أن ستيفنسون (41 عامًا) المولود في هايتي أفاق من الغيبوبة.

وأضافت: “رغم التقارير الأخيرة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، أريد توضيح أن أدونيس استعاد الوعي. وتعافى من إصابته برفقة أسرته والفريق الطبي.

“أدونيس بطل للعالم في الحلبة ويظهر العزم والقوة والتصميم نفسه في عملية التعافي”.

وكان مروج الملاكمة إيفون ميشيل أبلغ الصحفيين في كندا يوم الخميس الماضي بأن ملاكم وزن خفيف الثقيل ما زال غائبًا عن الوعي.

لكن صديقته قالت “أدونيس يقضي الوقت مستمتعًا بالموسيقى ويقضي وقتًا مع أسرته ويرسل تحياته للجميع”.

ونُقل بطل العالم السابق في وزن خفيف الثقيل إلى المستشفى للعلاج بعد هزيمته بالضربة القاضية أمام الأوكراني أولكسندر جفوزديك في كيبيك سيتي في أول ديسمبر كانون الأول.

وتعين عليه الدفاع عن لقبه تسع مرات منذ 2013 قبل هزيمته.