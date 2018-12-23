داليان وايت يهزم ديريك تشيسورا ويستعد للقاء ثأري أمام أنتوني جوشوا

تمكّن الملاكم البريطاني داليان وايت من هزيمة مواطنه ديريك تشيسورا في لندن، في نزال للوزن الثقيل على لقب بطولة العالم حسب رابطة الملاكمة العالمية.

وجاء الفوز في الجولة الـ11 بالضربة القاضية، إذ تمكن الملاكم داليان وايت، البالغ 30 عامًا، من توجيه لكمة قوية لمواطنه تشيسورا، البالغ من العمر 34 عامًا.

وتدخل الطاقم الطبي على الحلبة بعد سقوط ديريك تشيسورا بشكل أثار بعض الهلع داخل الطاقم الفني المرافق للملاكم البريطاني.

Dillian Whyte KOs Dereck Chisora in the 11th Round. #WhyteCًhisora2 pic.twitter.com/Bbnf5gXdp0 — Anthony Ingham (@AnthonyIngham) December 22, 2018

وحقق وايت فوزه رقم 25 في 26 لقاء والرقم 18 بالضربة القاضية، مقابل خسارة وحيدة كانت أيضًا بالضربة القاضية أمام البريطاني أنتوني جوشوا في 2015 على لقب الملاكمة العالم المتحد.

ويرغب وايت في مواجهة ثأرية مع أنتوني جوشوا الذي كبده الهزيمة الوحيدة في مسيرته، والذي كان حاضرًا وتلقى صافرات استهجان من الجماهير.

ويفضل جوشوا مواجهة ثأرية مع داليان وايت في 2019، رغم كون عدة أبطال ينتظرون دورهم في مواجهة بطل العالم الموحد في الوزن الثقيل.