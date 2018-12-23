داليان وايت يهزم ديريك تشيسورا ويستعد للقاء ثأري أمام أنتوني جوشوا

داليان وايت يهزم ديريك تشيسورا ويستعد للقاء ثأري أمام أنتوني جوشوا

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

تمكّن الملاكم البريطاني داليان وايت من هزيمة مواطنه ديريك تشيسورا في لندن، في نزال للوزن الثقيل على لقب بطولة العالم حسب رابطة الملاكمة العالمية.

وجاء الفوز في الجولة الـ11 بالضربة القاضية، إذ تمكن الملاكم داليان وايت، البالغ 30 عامًا، من توجيه لكمة قوية لمواطنه تشيسورا، البالغ من العمر 34 عامًا.

وتدخل الطاقم الطبي على الحلبة بعد سقوط ديريك تشيسورا بشكل أثار بعض الهلع داخل الطاقم الفني المرافق للملاكم البريطاني.

وحقق وايت فوزه رقم 25 في 26 لقاء والرقم 18 بالضربة القاضية، مقابل خسارة وحيدة كانت أيضًا بالضربة القاضية أمام البريطاني أنتوني جوشوا في 2015 على لقب الملاكمة العالم المتحد.

ويرغب وايت في مواجهة ثأرية مع أنتوني جوشوا الذي كبده الهزيمة الوحيدة في مسيرته، والذي كان حاضرًا وتلقى صافرات استهجان من الجماهير.

ويفضل جوشوا مواجهة ثأرية مع داليان وايت في 2019، رغم كون عدة أبطال ينتظرون دورهم في مواجهة بطل العالم الموحد في الوزن الثقيل.

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