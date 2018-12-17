NBA.. سيمونز يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة ويقود سيكسرز لتخطي كافاليرز

سجل بن سيمونز 22 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر 14 كرة حاسمة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على مستضيفه كليفلاند كافاليرز 128-105 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الأحد.

وحقق سيمونز بذلك ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثالثة هذا الموسم والمرة 15 في مسيرته، وأكملها مع تبقي ما يزيد على أربع دقائق على نهاية الربع الثالث.

ولم يفقد سيمونز الكرة أيضا خلال 32 دقيقة من اللعب. ونجح في تسع من 15 محاولة تصويب وأربع من خمس رميات حرة.

وأضاف جويل إمبيد 24 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، بينما عاد جيمي باتلر بعد غياب استمر مباراتين بسبب الإصابة ليسجل 19 نقطة.

وسجل سيدي عثمان وجوردان كلاركسون 18 نقطة لكل منهما مع كافاليرز الذي يبلغ رصيده على ملعبه الآن خمسة انتصارات و12 هزيمة.

بينما، أحرز جون وول 40 نقطة ومرر 14 كرة حاسمة ليحقق واشنطن ويزاردز فوزًا ساحقًا على لوس أنجليس ليكرز 128-110 ويضع حدًا لأربع هزائم متتالية.

ونجح وول في 16 من 27 محاولة تصويب، بينها أربع من ثماني محاولات لرميات ثلاثية. وسجل برادلي بيل 25 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة لصالح ويزاردز، وأحرز كل من جيف جرين وسام ديكر 20 نقطة.

وشارك كنتافيوس كولدويل-بوب كبديل وسجل 25 نقطة مع ليكرز الذي فاز بثلاث من مبارياته الأربع السابقة، وأضاف كايل كوزما 20 نقطة وليبرون جيمس 13 نقطة، وهو أقل عدد من النقاط على الإطلاق له ضد واشنطن.

ولم يشارك براندون إنجرام وراجون روندو وجافال مكجي مع ليكرز بسبب الإصابة، بينما غاب مايكل بيزلي لأسباب شخصية.