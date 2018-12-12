أسطورة WWE ريك فلير صاحب الـ69 عامًا يستعد لعودة صادمة

كشف ريك فلير، بطل العالم 16 مرة في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، عن عودته قريبًا لحلبات المصارعة.

ودخل فلير (69 عامًا) المستشفى بسبب مشاكل في القلب وفشل كلوي منذ أكثر من عام، ودخل في غيبوبة، لكنه بات جاهزًا للعودة إلى الحلبة مجددًا، رغم أنه لم يخض أي نزال منذ خسارته أمام شون مايكلز في راسليمانيا عام 2008.

ومنذ ذلك الحين، كان من البرامج الأساسية في WWE، وغالبًا ما كان يدخل الحلبة خلف ابنته شارلوت فلير، على الرغم من خضوعه للعديد من العمليات الجراحية، بعد إزالة جزء من أمعائه واستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب.

لكن مؤخرًا، تحدث فلير عن شفائه وعودته للحلبة مجددًا، في مفاجئة محتملة، قائلًا: “إنها معجزة. إنني اعتبرها حرفيًا مثل المعجزة. أخبرني الطبيب أنها كانت معجزة وبعد أن أنظر إلى الوراء في كل شيء وأتعرف على ما حدث بالفعل، إنها معجزة.

“كنت أجد صعوبة في عمل أي شيء، عندما كنت أحتفظ بهذا الكيس في أمعائي كان الأمر صعبًا للغاية. لكن بمجرد انتهاء ذلك عدت للحياة الطبيعية، لكني احتاج لهدف جديد. واستعدت وزني أكثر مما أريد، لذا يجب أن أكون حذرًا في ذلك.

“لم أكن أعرف ما إذا كانوا سيسمحون لي بالعودة للمصارعة أم لا، لكن تعرفون السياسة الصحية الصارمة لدى إدارة المنافسات”.