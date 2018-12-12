WWE.. معركة مرتقبة بين أي جي ستايلز و راندي أورتون في راسيلمانيا

أشارت تقارير صحفية إلى أن أي جي ستايلز سيلتقي راندي أورتون في راسليمانيا العام المقبل، في واحدة من أهم نزالات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وانتهت هيمنة جي ستايلز التي استمرت لمدة 371 يومًا بخسارته أمام دانييل بريان، ووفقًا لموقع “سوبرتسكييدا” سيلتقي البطلان في حلبة ميتلايف في السابع من أبريل/ نيسان المقبل.

ويبدو أن النجمين اللذين يشاركان في عروض سماكدوون جاهزان لعداء طويل الأمد.

وسيلتقي ستايلز مع المصارع الأمريكي، بعد سعيه لاستعادة لقبه في إعادة لمواجهته أمام بريان يوم الأحد، حيث خسر لقبه بضربة قوية لينتهز أورتون الفرصة ويسخر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أورتون ” ستايلز يتلقى خسارة ويتعرض للضرب مرة أخرى”.

وسيواجه أورتون ري ميستيريو الأسبوع المقبل في معركة مرتقبة، بينما ينتهي عقد ستايلز مع إدارة WWE في أبريل/نيسان 2019.

ويسعى المصارع البالغ عمره 41 عامًا المشاركة في عدد قليل من المباريات خلال عقده الجديد مع WWE لأنه لا يريد أن يصبح متفرغًا.