NBA.. باكس يهزم رابتورز للمرة الثانية في دوري السلة الأمريكي

سدَّد مالكوم بروجدون رميتين ثلاثيتين في وقت متأخر بالربع الرابع من المباراة، رمية تسببت في التقدم بالنتيجة قبل 40.7 ثانية على النهاية ليقود ميلووكي باكس للفوز 104-99 على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الأحد.

وأنهى بروجدون اللقاء بتسجيل 18 نقطة لصالح باكس الذي هزم رابتورز مرتين هذا الموسم.

وأحرز يانيس أنتيتوكومبو 19 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة لصالح باكس كما سجل بروك لوبيز 19 نقطة.

وسجل سيرج إيباكا 22 نقطة وأضاف كاوهي ليونارد 20 نقطة وفريد فانفليت 19 نقطة خلال الخسارة الثانية على التوالي لرابتورز.

ولم يسجل كايل لوري أي نقطة مع رابتورز لأول مرة منذ الـ 17 من مارس/ آذار 2013 أمام ميامي هيت.

وفي مباراة أخرى، سجل ديمار ديروزان 26 نقطة، وأضاف رودي جاي 23 نقطة كما استحوذ على 15 كرة مرتدة خلال فوز سان أنطونيو سبيرز 110-97 على يوتا جاز.

والفوز هو الثاني على التوالي لسبيرز، بينما سجل دونوفان ميتشل 27 نقطة وريكي روبيو 26 نقطة غير أن جاز تعرَّض لهزيمة بعد انتصارين متتاليين.

وتغلب نيو أورليانز بليكانز 116-108 على ديترويت بيستونز بعد أن سجل جرو هوليداي ويوليوس راندل إجمالي 65 نقطة.

وسجل كيمبا ووكر 25 نقطة قبل الخروج في الربع الرابع خلال فوز تشارلوت هورنتس 119-107 على نيويورك نيكس.