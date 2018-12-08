هل حاولت نيكي بيلا إثارة غيرة جون سينا بمواعدة شخص آخر؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن النجمة نيكي بيلا حاولت إثارة غيرة “جون سينا” خطيبها السابق بمواعدة بيتر كراوس، نجم عرض “ذا باسيلير” لتلفزيون الواقع.

وانفصلت نيكي بيلا عن جون سينا بطل العالم 16 مرة في أبريل/نيسان الماضي بعد عام واحد من خطبته لها خلال عرض راسيلمانيا.

وانتشرت تكهنات بشأن عودة ثنائي WWE لاستئناف علاقتهما بعد أن قامت بيلا بنشر حوض استحمام ساخن للاحتفال بعيد الشكر في إشارة إلى ارتباطها بعلاقة حميمة.

وأثارت هذه التكهنات بعض الإشارات إلى عودة نيكي بيلا، البالغة من العمر 35 عامًا، لمواعدة رجل ما دون أن يتم تحديد ماهية هذا الشخص.

وفي غضون أشهر من الانفصال عن أسطورة WWE وافقت نيكي بيلا على مواعدة كراوس حيث خرجا سويًا وتناولا النبيذ.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن ما فعلته بيلا كان هدفه إثارة غيرة “جون سينا” بمواعدتها لكروس اللطيف والوسيم في ذات الوقت.

وخلال حديثها مؤخرًا، أصرت نجمة WWE على أنها لم تكن مهتمة بمواعدة أي شخص آخر في أي وقت قريب، قائلة:”يبدو الأمر كما تعلمون أنه عندما تتزوج يسألك الناس في اليوم التالي عن موعد إنجاب الأطفال”.

وأضافت:”عندما تصبح وحيدًا يستغرب الناس، ويتم طرح أسئلة من نوعية: هل تواعدين شخصًا ما؟ بصراحة، أنا لست مهتمة بذلك، ولست مستعدة بعد، وأحاول التعافي من الأمر، ولم يحدث ذلك بعد”.