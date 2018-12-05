الملاكم وايلدر يريد إعادة نزاله مع فيوري “في أسرع وقت ممكن”

قال الأمريكي ديونتاي وايلدر، بطل لقب وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي، إنه حريص على إعادة نزاله أمام الملاكم البريطاني تايسون فيوري بعد تعادل مثير للجدل بينهما، يوم السبت الماضي، في لوس أنجليس.

وأسقط وايلدر صاحب اللكمات القوية منافسه فيوري مرتين بينهما واحدة إثر لكمة قوية في الجولة الـ12 كادت أن تنهي النزال لصالحه، لكن الملاكم البريطاني فارع الطول استعاد مستواه وهيمن على معظم فترات النزال ليدفع البعض للقول بأنه تعرض للسرقة من قبل الحكام.

وأضاف وايلدر، أنه أراد إعادة المباراة “في أسرع وقت ممكن” لينهي الجدل بشأن الملاكم الأفضل بينهما.

وأكد أنه يتمنى مواجهة فيوري في مارس/ اذار أو أبريل/ نيسان المقبلين إلا أن منظمي الحدث لا يتوقعون إعادة النزال سريعًا هكذا.

وقال وايلدر: “هناك الكثير من وجهات النظر والمشاعر المختلطة حول النزال الأول. أما الثاني سيكون لإثبات شيء ما. من فاز بالنزال الأول؟ هذا يكفي ليجعلك تشعر بالإثارة.

“تعتقد أن النزال الأول كان مثيرًا، لكنك متشوق للثاني، وربما يصبح ثلاثيًّا لو كان جيدًا مثل الأول”.

وقال فيوري، يوم السبت الماضي، إنه أيضًا يريد إعادة النزال أمام وايلدر.

وحافظ الملاكمان على سجلهما الخالي من الهزائم إذ حقق وايلدر 40 انتصارًا من بينها 39 بالضربة القاضية بينما حقق فيوري 27 انتصارًا.