سيرينا وليامز تعود للمنافسات في بطولة أستراليا المفتوحة

أعلن منظمون، اليوم الأربعاء، أن سيرينا وليامز ستستأنف سعيها لمعادلة الرقم القياسي للفوز بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل، والتي توجت بلقبها سبع مرات آخرها عام 2017.

وانتصرت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 37 عامًا على شقيقتها الكبرى فينوس وليامز في نهائي 2017، بينما ابتعدت عن الملاعب ثمانية أسابيع؛ بسبب حملها في ابنتها ألكسيس أولمبيا، التي ولدت في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وبلغت سيرينا نهائي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة عقب عودتها الموسم الماضي، لكنها خسرت المباراتين لتظل على بُعد لقب واحد لمعادلة رقم الأسترالية مارجريت كورت الفائزة بالبطولات الكبرى 24 مرة في فردي السيدات.

وكانت مباراتها الأخيرة الموسم الماضي نهائي أمريكا المفتوحة عندما خسرت أمام اليابانية نعومي أوساكا، وهيمن على المباراة خلافها مع الحكم كارلوس راموس.

ومن المقرر أن تخوض سيرينا بطولة استعراضية في الأسبوع الأخير من العام الحالي في أبوظبي، قبل السفر إلى أستراليا لخوض كأس هوبمان في بيرث استعدادًا لبطولة أستراليا المفتوحة.