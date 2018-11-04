ختشانوف يصعق ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة باريس للأساتذة

فجّر كارين ختشانوف واحدة من أكبر مفاجآت التنس هذا العام بفوزه على نوفاك ديوكوفيتش 7-5 و6-4 في نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة ليضع حدًا لهيمنة اللاعب الصربي على منافسات الرجال اليوم الأحد.

وكان ينظر للاعب الروسي البالغ من العمر 22 عامًا في وقت ما باعتباره أحد المواهب الصاعدة في التنس، لكن قليلين كان بوسعهم توقع تغلبه على النجم الصربي، الذي حقق 22 انتصارًا متتاليًا على مدار ثلاثة أشهر.

وكان من المتوقع أن يحتفل ديوكوفيتش بعودته لصدارة التصنيف العالمي غدًا الإثنين عبر إحراز لقب خامس في باريس، لكنه خسر في ساعة واحدة و37 دقيقة بعد 31 ضربة ناجحة من منافسه القادم من موسكو.

واستغل ختشانوف طويل القامة آثار المرض التي بدت على ديوكوفيتش الذي يعاني منذ أسبوع من أعراض تشبه الانفلونزا.

لكن حتى رغم أن اللاعب الصربي بدا أنه يعاني أيضًا من إرهاق مباراته الماراثونية التي فاز فيها على روجر فيدرر في ثلاث ساعات بالدور قبل النهائي أمس السبت، فإن هذا لا يلغي روعة أداء ختشانوف الهجومي.

وبفوزه الرابع على التوالي على أحد المصنفين العشرة الأوائل هذا الأسبوع، انتزع ختشانوف، الذي يعيد أداؤه المعتمد على القوة العضلية ذكريات مواطنه مارات سافين وهو آخر بطل روسي لبطولة باريس، اللقب الأكبر في مسيرته حتى الآن.