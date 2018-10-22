هاميلتون: لا يمكن الفوز بكل السباقات

قلل لويس هاميلتون من أهمية تأجيل حسم لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أمس الأحد، وقال إنه لا يهم أين ومتى يحصل على اللقب الخامس طالما سيفوز به في نهاية المطاف.

وكان بوسع السائق البريطاني حسم الأمور في جائزة أمريكا الكبرى إذا تفوق على سيباستيان فيتل بفارق ثماني نقاط لكنه لم ينجح في ذلك، واحتل المركز الثالث بينما جاء سائق فيراري رابعًا.

وسينتظر الآن حتى سباق المكسيك الأسبوع المقبل ليحاول مرة أخرى أن يصبح ثالث سائق فقط يحرز اللقب خمس مرات أو أكثر.

ولم يساعده مرسيدس في مساعيه بعدما استخدم الفريق إستراتيجية تسببت في دخوله مركز الصيانة مرتين مقابل مرة واحدة لمنافسيه، لكن هاميلتون اعترف -أيضًا- بأنه آثر السلامة.

ومع ذلك فإن تتويج هاميلتون يبدو حتميًّا بعد نتيجة سباق أمريكا، إذ يحتاج سائق مرسيدس الآن إلى إنهاء سباق المكسيك في المركز السابع فقط ليحرز اللقب حتى لو فاز فيتل بالسباق.

وقال هاميلتون وهو يجلس في مؤتمر صحفي بجانب كيمي رايكونن سائق فيراري الفائز بالسباق وماكس فرستابن سائق رد بول: “لكي أكون أمينًا كنت أحاول الفوز بالسباق لكن انظروا إلى هذين السائقين، إنهما لا ينافسان على اللقب لذا كان يجب أن أكون في غاية الحذر”.

وأضاف السائق البريطاني الذي انطلق من المركز الأول ووصل إلى أوستن عقب فوزه بأربعة سباقات على التوالي وستة من آخر سبعة “الألقاب لا تحسم بالعراك وارتكاب أخطاء ساذجة”.

وتنافس هاميلتون مع فرستابن في اللفات الأخيرة وشن هجومه قبل لفتين على النهاية.

وفي ظل سمعة السائق الهولندي في الدفاع القوي، تأكد هاميلتون من ترك مساحة كافية بينهما وفشل في تجاوز سائق رد بول في نهاية المطاف.

وقال السائق البريطاني: “أعطيته مساحة كبيرة حتى أضمن ألا نصطدم، وألا أخرج لأنني لا أعلم ما إذا كان سيندفع نحوي أو يتعامل معي بعدوانية”.

واصطدم فرستابن بفيتل في السباق الماضي باليابان، وتسبب في دوران سيارة السائق الألماني حول نفسها وتراجعه إلى المركز الـ 19 قبل أن ينهي السباق في المركز السادس.

وقال هاميلتون، إن سلوكه كان سيصبح أكثر حدة إذا كانت المنافسة بينه وبين فيتل وليس فرستابن، الذي لم يكن لديه ما يخسره.

وأضاف: “أهم شيء بالنسبة لي كان إنهاء السباق أمام سيباستيان وبالنسبة لي لا يهم متى تفوز باللقب طالما ستحصل عليه في النهاية.

“في النهاية أردنا الفوز بالسباق اليوم وأعتقد أن التراجع خطوتين ليس نتيجة جيدة لكن.. لا يمكنك الفوز بكل السباقات، لا يمكن أن تكون كل السباقات مثالية”.