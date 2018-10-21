NBA.. تاتوم يقود سيلتيكس للفوز على نيكس في دوري كرة السلة الأمريكي

أحرز جيسون تاتوم كل نقاط بوسطن سيلتيكس الست خلال الدقيقة الأخيرة، وأنهى اللقاء مسجلًا 24 نقطة ليقوده للفوز 103-101 على نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

كما استحوذ تاتوم على 14 كرة مرتدة لصالح سيلتيكس، الذي فاز مرتين في مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم. وسجل كل من ماركوس موريس وكايري إيرفينج 16 نقطة لصالح بوسطن وأحرز كل من آرون بينز وتيري روزيير عشر نقاط.

وفاز دالاس مافريكس 140-136 على مينيسوتا تيمبروولفز لينتصر في أول مباراة على أرضه هذا الموسم.

وكانت ثامن رمية ثلاثية يسجلها جيه.جيه. ريديك حاسمة قبل 17 ثانية على النهاية ليفوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 116-115 على أورلاندو ماجيك.

وأحرز جويل إمبيد 32 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وأضاف ريديك 31 نقطة ليفوز فيلادلفيا للمرة الثانية على التوالي.

وقدّم داميان ليلارد أداء هجوميًا رائعًا وسجل بورتلاند تريل بليزرز 75 نقطة في الربعين الثاني والثالث في طريقه للفوز 121-108 على سان أنطونيو سبيرز.

وسجل كايل لوري 28 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة ليتغلب تورونتو رابتورز 117-113 على واشنطن ويزاردز. وأحرز كل من يوناس فالاتشيوناس وسيرج إيباكا 16 نقطة لصالح تورونتو الذي حقق انتصاره الثالث في ثلاث مباريات.

وفي مباريات أخرى، فاز هيوستون روكتس 124-115 على لوس انجليس ليكرز وتغلب إنديانا بيسرز 132-112 على بروكلين نيتس وتفوق ديترويت بيستونز 118-116 على شيكاغو بولز.