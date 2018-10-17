نورمحمدوف يرفض عرضًا ضخمًا لمواجهة مكغريغور مجددًا

رفض حبيب نورمحمدوف عرضًا ضخمًا بقيمة 11.38 مليون جنيه استرليني مقابل إعادة مواجهته أمام الأيرلندي كونور مكغريغور وبدلًا من ذلك سيلتقي الأمريكي توني فيرغسون العام المقبل.

وسحق نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة UFC منافسه مكغريغور في الجولة الرابعة من نزالهما في لاس فيغاس الأسبوع الماضي لكن عقب الانتصار اعتدى على بعض من الفريق المعاون للمصارع الأيرلندي وحاول بعض من فريقه الاعتداء على مكريغور في مشاهد مشينة تسببت في عدم تسلمه الحزام على الحلبة.

وحصل نورمحمدوف على 1.51 مليون جنيه استرليني من معركته أمام مكغريغور في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وترددت شائعات بشأن إعادة المباراة بينهما نظرًا لأنها حققت أرباحًا كبيرة نتيجة اشتراك نحو 2.4 مليون شخص في الولايات المتحدة في الشبكات الناقلة للمباراة فقط.

لكن أليكس عم نورمحمدوف قال إن البطل الروسي غير مهتم على الإطلاق بمواجهة مكغريغور مجددًا، وأوضح لموقع “سبورت إكسبرس” الروسي: “حبيب غير مهتم (بلقاء مكغريغور)، لن يواجه مقابل أي مبلغ من المال. أعرف أنهم عرضوا عليه إعادة المباراة. على الفور عرضوا عليه 15 مليون دولار. لكن حبيب قال لا. على كونور أن يحارب الاخرين لكن حبيب يريد مواجهة فيرغسون”.

وكشف اليكس أيضًا عن أن نورمحمدوف لا يزال يمكنه الرحيل عن UFC إذا تم إيقاف زبيرا توخوغوف زميله في الفريق بسبب مشاركته في مشاجرة لاس فيغاس.

وأضاف: “كنا نخطط مواجهة فيرغسون في أبريل أو مايو والاعتزال بعد ذلك. لكن الآن، إذا تم إيقاف توجوغوف سيبتعد عن UFC تماما. لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث ذلك بالفعل. لكن إذا استمر توخوغوف حينها سنواجه فيرغسون العام المقبل. سنهتم ببهذه المعركة. فيرغسون مقاتل جيد”.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه دانا وايت رئيس UFC اعتزال نورمحمدوف المنافسات بسبب إيقاف زميله وأكد أن الأمر تم تسويته تمامًا.

وقال وايت لـ TMZ Sports: “لقد عملنا معًا وتم كل شيء. من الواضح أنه كان منزعجًا قليلًا، لكن الأمر تمت تسويته. لقد كانت معركة عاطفية للغاية بالنسبة له، حبيب رجل عظيم، لدينا دائمًا علاقة رائعة معه”.