تعرف على أول فريق هوكي جليد “نسائي” في السعودية (صور)

كونت مجموعة من الفتيات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أول فريق لرياضة “هوكي الجليد” في المملكة، وبتن بانتظار الحصول على ترخيص لممارسة اللعبة بشكل قانوني على المستويين القاري والإقليمي.

وقال سلطان سلامة، مدرب الفريق، إنه يسعى للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرياضة، كما طالب بتوفير صالة أولمبية لممارسة اللعبة.

وأشار سلامة في تصريحات لصحيفة عكاظ إلى أن اللعبة تحظى بشعبية واسعة حول العالم.

وقالت دارين البايض ودجانه بهادر وماريا بخش وهن من عضوات الفريق، إن ممارسة اللعبة على نحو تخصص، يساهم في تطوير مهارتهن، وأشارت عضوات الفريق إلى أن فريقهن يجمع عدة لاعبات موهوبات يطمحن في الوصول إلى العالمية.