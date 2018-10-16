حبيب نورمحمدوف يستعين بمايك تايسون في مواجهة مايويذر

زاد والد حبيب نورمحمدوف من حدة الضجة حول مباراة ملاكمة محتملة ضد فلويد مايويذر، بدعوى أنه سيطلب من مايك تايسون أن يكون ضمن فريق نجله التدريبي خلال هذه المباراة المرتقبة.

وتبادل البطل الروسي ومايويذر الملاكم الأمريكي المعتزل التصريحات بشأن مباراة محتملة بينهما في لاس فيغاس، بعد فوزهما على الأيرلندي كونور مكغريغور.

وتغلب نورمحمدوف على كورنو ماكغريغور في منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC الأسبوع الماضي في لاس فيغاس، عقب نزال شابهُ الكثير من التجاوزات عقب نهايته، إذ اعتدى نومحمدوف على الفريق المعاون لمكغريغور، بينما اعتدى مساعدوه على المصارع الأيرلندي نفسه.

وتغلب مايويذر على ماكغريغور في مباراة للملاكمة العام الماضي في لاس فيغاس، لكنه وافق على طلب نورمحمدوف تحديه في نزال جديد لم يتم تحديد موعده ومكانه بعد.

وقال عبد مناف نومحمدوف، والد البطل الروسي، لوكالة الأنباء الروسية “تاس” : “سيحصل حبيب على فرصة خوض مباراة في الملاكمة، وفرصته أكبر من مكغريغور(عند مواجهة مايويذر)، نود أن نستعيد بأفضل متخصصين في الملاكمة هما أناتولي لوماشينكو ومايك تايسون ليكونا معنا”.

وأناتولي لوماشينكو هو والد ومدرب البطل الأوكراني فاسيلي البطل لثلاثة أوزان، لكن عبد مناف أكد أن اهتمامه ينصب أولًا على التحقيق في مشاجرة ابنه بعد معركته أمام مكغريغور.

وأكمل: “بالطبع سيكون لحبيب فرصة (ضد مايويذر)، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، فهناك تحقيق في نيفادا عقب المشاجرة”.

ومدد نورمحمدوف سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 27 انتصارًا عقب فوزه على المصارع الأيرلندي في الجولة الرابعة في لاس فيغاس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ولم يتعرض مايويذر (42 عامًا) لأي خسارة خلال 50 مباراة، لكنه اعتزل بعد الفوز على مكغريغور، ولا يمانع في العودة من الاعتزال لمواجهة نورمحمدوف وجني المزيد من الأموال.