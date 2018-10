WWE.. لماذا اعتدى التوأم بيلا على روندا روزي؟ (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . بررت بطلة مصارعة السيدات، #نيكي_بيلا اعتداءها على #روندا_روزي بأنه كان أفضل وسيلة للحصول على لقب #راو للسيدات، وذلك بمساعدة توأمها بيري بيلا.واجتمع التوأم نيكي وبيري للاعتداء على روندا بطلة الفنون القتالية المختلطة السابقة UFC البالغ عمرها 31 عامًا، ولقناها درسًا قاسيًا داخل وخارج الحلبة لدرجة أنهما وقفا على جسدها بالأحذية.وبعد ذلك أعلنت نيكي البطلة السابقة إنها ستلتقي روزي من أجل الفوز باللقب والحزام في منافسات WWE Evolution في وقت لاحق من الشهر الحالي. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #البحرين #مصارعة #wwe