WWE.. لماذا اعتدى التوأم بيلا على روندا روزي؟ (فيديو)

بررت بطلة مصارعة السيدات، نيكي بيلا اعتداءها على روندا روزي بأنه كان أفضل وسيلة للحصول على لقب راو للسيدات، وذلك بمساعدة توأمها بيري بيلا.

واجتمع التوأم نيكي وبيري للاعتداء على روندا بطلة الفنون القتالية المختلطة السابقة UFC البالغ عمرها 31 عامًا، ولقناها درسًا قاسيًا داخل وخارج الحلبة لدرجة أنهما وقفا على جسدها بالأحذية.

وبعد ذلك أعلنت نيكي البطلة السابقة إنها ستلتقي روزي من أجل الفوز باللقب والحزام في منافسات WWE Evolution في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقالت نيكي في لقاء تلفزيوني عن أسباب انقلابها على روندا صديقتها السابقة: “اعتقدت أنني كنت صديقة لها لكنها تظاهرت بذلك، ووجدت أن ذلك كان أفضل طريقة للمنافسة في اللقب. إنها بطلة لكنني أشارك في منافسات WWE منذ 12 عامًا، ولا يجب أن تكون هنا. لذلك كان عليّ تلقينها هذا الدرس”.

وردت نجمة UFC السابقة من خلال مقابلة مع موقع TMZ: “نيكي بيلا وبيري بيلا… إنهما لا تستحقان ثقتي. الشيء الأكثر احترامًا بالنسبة لي هو الانقضاض عليها الآن أليس كذلك؟ لذا لن أكون محترمة معها بعد الآن”.

وردت نيكي على هذا الهجوم عبر تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها: “لا يمكن أن أنتظر عرض راو!” وذلك في إشارة إلى مواجهتهما معًا.