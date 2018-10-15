يتدرب كالوحش.. هل يثأر ماكغريغور من حبيب نورمحمدوف في نزال ثان؟

أكد الإيرلندي، جون كافاناغ، مدرب البطل كونور ماكغريغور أنه سيتدرب كوحش من أجل الثأر من البطل الروسي حبيب نورمحمدوف الذي هزمه في منافسات UFC229 وحافظ على لقبه العالمي.

وأكد البطل الإيرلندي السابق والبالغ من العمر 41 سنة، أن كونور ماكغريغور يملك عروضًا لمواجهة أبطال كبار، أنطوني بيتيس وتوني فيرغيسون، لكنه لا يرغب في مواجهة أي منهم ويفضل مواجهة ثانية مع البطل الروسي.

وخسر كونور ماكغريغور النزال، حيث كان البطل الروسي متفوقًا عليه بفارق كبير، وانتهت المواجهة بشجار بين مدربي وطاقم الطرفين، حيث وجه الإيرلندي لكمة لأحد أعضاء فريق البطل الروسي، كما قفز حبيب نحو الجماهير وتشاجر مع بعض أعضاء فريق منافسه.

وأكد مدرب كونور أنه لا يرغب في أي مواجهة سوى الثأر من الخسارة، ولذلك سيتدرب كوحش من أجل الفوز في النزال الثأري.

وقال كافاناغ: “إن كنا سنلعب مجددًا، سيكون من أجل مواجهة حبيب نورمحمدوف، بيتيس وفيرغيسون مقاتلان كبيران، لكن لا أعتقد أنهما سيحصلان على مواجهة كونور؛ لكونه يرغب فقط في نزال ثأري”.

وأكد كافاناغ، أن كونور مستاء من الهزيمة أمام حبيب نورمحمدوف، ويرغب في مواجهة ثانية، كما أشاد البطل السابق بالمقاتل الروسي، قائلًا: “حبيب مذهل، فعال بشكل مثير للدهشة، ولا يلين، ويقاتل أفضل من أي شخص آخر”.