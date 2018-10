نجل مايكل شوماخر يحرز لقب “فورمولا 3” الأوروبية

أحرز ميك، نجل مايكل شوماخر، بطل العالم في فورمولا 1 سبع مرات لقب بطولة سباقات فورمولا 3 الأوروبية للسيارات اليوم السبت، على حلبة هوكنهايم قبل سباق من نهاية الموسم.

وكان المركز الثاني في السباق الثاني لليوم كافيًا ليحرز السائق الألماني لقبه الأول في بطولات الناشئين، بعدما رفع رصيده إلى 347 نقطة وهو ما لا يمكن التفوق عليه.

كما أصبح مؤهلًا للمشاركة في فورمولا 1 في الموسم المقبل، لكن على الرغم من وجود مقاعد قليلة متاحة، فمن المرجح أن تكون خطوته المقبلة هي المشاركة في فورمولا 2.

وتضم قائمة الفائزين السابقين بالبطولة، التي تطورت على مدار السنوات الماضية، لويس هاميلتون بطل فورمولا 1 أربع مرات، والذي يشارك حاليًا مع مرسيدس.

ونال مايكل شوماخر لقب فورمولا 3 الألمانية في 1990، قبل عام واحد من مشاركته لأول مرة في فورمولا 1 مع جوردان، وانتقاله بعد ذلك إلى بينتون.

I am so very grateful for being able to experience this, to live my dream and to have such a strong team behind and around me – that title is because of and for them! #WhatATeam @prema_team @theodoreracing1 pic.twitter.com/zwYGmaNi31

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) October 13, 2018