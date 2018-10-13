نجل مايكل شوماخر يحرز لقب “فورمولا 3” الأوروبية

أحرز ميك، نجل مايكل شوماخر، بطل العالم في فورمولا 1 سبع مرات لقب بطولة سباقات فورمولا 3 الأوروبية للسيارات اليوم السبت، على حلبة هوكنهايم قبل سباق من نهاية الموسم.

وكان المركز الثاني في السباق الثاني لليوم كافيًا ليحرز السائق الألماني لقبه الأول في بطولات الناشئين، بعدما رفع رصيده إلى 347 نقطة وهو ما لا يمكن التفوق عليه.

كما أصبح مؤهلًا للمشاركة في فورمولا 1 في الموسم المقبل، لكن على الرغم من وجود مقاعد قليلة متاحة، فمن المرجح أن تكون خطوته المقبلة هي المشاركة في فورمولا 2.

وتضم قائمة الفائزين السابقين بالبطولة، التي تطورت على مدار السنوات الماضية، لويس هاميلتون بطل فورمولا 1 أربع مرات، والذي يشارك حاليًا مع مرسيدس.

ونال مايكل شوماخر لقب فورمولا 3 الألمانية في 1990، قبل عام واحد من مشاركته لأول مرة في فورمولا 1 مع جوردان، وانتقاله بعد ذلك إلى بينتون.

I am so very grateful for being able to experience this, to live my dream and to have such a strong team behind and around me – that title is because of and for them! #WhatATeam @prema_team @theodoreracing1 pic.twitter.com/zwYGmaNi31 — Mick Schumacher (@SchumacherMick) October 13, 2018

وحقق ميك شوماخر انتصاره الثامن في 12 سباقًا، من بينها خمسة سباقات متتالية مع فريق بريما الذي يستخدم محركات مرسيدس، واحتل المركز 12 في موسمه الأول في البطولة في العام الماضي.

وقال ميك الذي جاء انتصاره الأول على حلبة سبا-فرانكورشان المفضلة لدى والده: “هذا شعور مجنون، وأنا سعيد للغاية فما زلت لا أصدق الأمر”.

وأشار توتو فولف، رئيس قطاع رياضة المحركات في مرسيدس، والذي يدير الفريق الذي اختتم معه مايكل شوماخر مسيرته، إلى أن السائق الشاب يملك الموهبة.

وأضاف المسؤول النمساوي: “التركيز كان على الشاب منذ البداية وتعرض لضغط كبير، وليس من السهل التأقلم مع كل ذلك، خاصة لو لم تكن بداية الموسم جيدة كما حدث معه”.

وتابع: “مستواه في النصف الثاني من الموسم كان مثيرًا للإعجاب، أظهر أنه يملك الموهبة وأنه يستطيع أن يكون من بين أساطير رياضتنا”.

ولم يظهر مايكل شوماخر، وهو أنجح سائق في تاريخ فورمولا 1، في العلن منذ تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس بسبب حادث تزلج في فرنسا في ديسمبر كانون الأول 2013.

ويعيش سائق فيراري السابق في منزله المحاط بحراسة مشددة في سويسرا.