wwe.. كل ما تريد معرفته عن عرض سماكداون 1000 التاريخي

أعلنت إدارة منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE عن إقامة احتفالية خاصة بالحلقة رقم 1000 من عرض سماكداون ستقام في قاعة Capital One Arena في العاصمة الأمريكية واشنطن فجر الأربعاء المقبل.

وشهدت الحلقة 1000 من عرض الرو في يوليو/تموز 2012 عودة العديد من الرموز والأساطير في تلك الليلة وستشهد الحلقة 1000 نفس الأمر تقريبًا بعودة الكثير من النجوم الكبار.

وبدأت عروض سماكداون في يوم 24 أبريل/نيسان 1999 أي مر عليها نحو 19 عامًا وقد صرح فينس مكمان (73 عامًا) المسؤول عن الترويج لعروض WWE قائلًا: “تعد الحلقة رقم 1000 إنجازًا هائلًا يعزز طول عمر وشعبية WWE. لكن هذه هي البداية فقط .. والأفضل لم يأت بعد لـسماكداون”.

وسيشهد العرض المقبل عودة العديد من النجوم في حلقة خاصة مثل باتيستا وإيفلوشن بالإضافة إلى نزال راي ميستريو المرتقب ضد شنسكي ناكامورا لمعرفة من سيتأهل إلى كأس العالم لـ WWE في كراون جول مع ظهور خاص لأندرتيكر.

كما سيشاهد عشاق WWE حول العالم حلقة جديدة من ذا كاتينج إيدج التي يقدمها نجم قاعة المشاهير وأحد أبرز نجوم العرض الأزرق إيدج.

وسيشارك أيضًا في الحلقة 1000 ـ التي وصفها الاتحاد بالتاريخية ـ كين وريك فلير وراندي أورتين وتريبل إتش وفيكي غيريرو وميشيل مكول وتوري ويلسون.

وقد يعود ذا روك للمشاركة في WWE من جديد في عرض مثير للاهتمام وسيتابعه الملايين حول العالم فجر الأربعاء المقبل 17 أكتوبر/تشرين الأول بداية من الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية عبرOSN Sports Action 1 HD.