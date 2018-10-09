فيدرر يدعو زملاءه لمعاملة صبية وفتيات ملاعب التنس باحترام

قال السويسري روجر فيدرر إن لاعبي التنس عليهم معاملة صبية وفتيات الملاعب باحترام، وذلك في أعقاب واقعة اللاعب الإسباني فرناندو فرداسكو بسبب منشفة لتجفيف العرق.

وتعرّض فرداسكو لانتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد أن بدا وهو يعنف أحد صبية الملاعب لعدم إحضاره “المنشفة” بسرعة كافية خلال الهزيمة في الدور قبل النهائي في بطولة شينتشين المفتوحة، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المصنف 30 عالميًا يصيح بعصبية في وجه الصبي، ما أدى لانتقادات للاعب من قِبل الجماهير والخبراء.

ورفض فيدرر انتقاد فرداسكو، اليوم الثلاثاء، معترفًا باحتمال انفلات الأعصاب خلال المنافسة، لكنه شدد على ضرورة احترام صبية الملاعب.

وقال اللاعب السويسري:”بالتأكيد نسعى دائمًا إلى أن نعامل صبية الملاعب باحترام تقديرًا لهم وللمجهود الكبير الذي يقومون به.

وأضاف:”لكن ليس من السهل على كل لاعب أن يتحكم في أعصابه بشكل كبير”.

وأوضح فيدرر، الذي كان هو نفسه أحد صبية الملاعب في وقت مبكر من حياته، أن معظم صبية الملاعب يدركون جيدًا طبيعة الضغط على اللاعبين، لكن من المهم بالنسبة لهم خوض هذه التجربة الجيدة في البطولات.

وقال اللاعب السويسري، الذي يشارك حاليًا في بطولة شنغهاي للأساتذة:”صبية الملاعب مهمون جدًا لنا لأنهم ربما يمثلون مستقبل لعبة التنس”.

وتحدث عن الفترة التي قضاها صبيًا في ملاعب التنس، قائلًا:”كنت أشعر بالسعادة عندما أغادر الملعب، وقد سارت كل الأمور على ما يرام، ولم تكن هناك مشاعر سلبية، ولا يجب أن نجعلهم يغادرون الملعب وهو يشعرون بأنهم لم يحصلوا على التقدير المطلوب، أو مروا بتجربة مريعة، ويجب الاهتمام كثيرًا بمثل هذه الأمور”.

ومنذ فترة ليست بعيدة كان لاعبون، مثل: بيورن بورج، وجون مكنرو، وجيمي كونورز، يجلبون مشروباتهم ويعتنون بأنفسهم في فترة ما بين الأشواط.

ولكن تبدّل الحال في هذه الأيام، إذ يجلس اللاعبون المدللون على مقاعدهم خارج الملعب، ويكتفون بطلب المشروبات والثلج والموز والمناشف والمضارب الجديدة، وأي شيء يحتاجونه، لكن هذا الأمر ربما يتغير.

فخلال البطولة الختامية للاعبين الشبان التي ستقام في ميلانو الشهر المقبل، والتي سيشارك فيها أفضل اللاعبين الذكور تحت 21 عامًا سيُضطر اللاعبون لاستخدام رفوف ثابتة ستعلق عليها المناشف في نهاية الملعب لتخفيف العبء عن صبية الملاعب فيما يتعلق بإحضار المناشف للاعبين.