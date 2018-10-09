WWE.. هل استأنف جون سينا علاقته مع نيكي بيلا؟ (صورة)

رصدت عدسات المصورين نجمي المصارعة الحرة للمحترفين جون سينا ونيكي بيلا، وهما يتسوقان سويًا عقب نهاية عرض “سوبر شوداون”، الذي أقيم يوم السبت الماضي في ملبورن بأستراليا؛ ما أثار الشائعات بشأن استئناف علاقتهما معًا.

وكان سينا ونيكي صديقين منذ ست سنوات، لكن علاقتهما انتهت في يوليو/تموز الماضي بعدما ألغت نيكي البالغ عمرها 34 عامًا زفافهما.

وبعد أكثر من شهرين عن انفصال الخطيبين ظهرا سويًا يقضيان بعض الوقت معًا في ملبورن، إذ ظهرا سويًا داخل أحد مراكز التسوق عقب نهاية العرض مباشرة.

وفاز سينا ونيكي بمباراتيهما في عرض “سوبر شوداون”، إذ ظهر بطل العالم 16 مرة بهيئة جديدة وشعره طويل وناعم ووزنه أقل بعد مشاركته في أحد أفلام جاكي شان وغيابه عن حلبات المصارعة نحو ستة شهور.

لكن ظهور سينا ونيكي خارج الحلبة حاز على اهتمام عشاق WWE بشكل كبير؛ خاصة وأن خطبة سينا لنيكي كانت لها ذكرى مهمة للجماهير حينما نزل على ركبة واحدة وطلب خطبتها على الحلبة خلال عرض ريسلمانيا 33 في أورلاندو العام الماضي.

وكان من المتوقع زفافهما في الخامس من مايو/آيار الماضي، لكن نيكي ألغت الحفل في أبريل/نيسان ثم في يونيو/حزيران من نفس العام تعهد جونا سينا بالحفاظ على العلاقة مستمرة؛ لكنها انتهت مع إصدار بيان أكد خلاله سينا ونيكي “استمرار الود والحب والاحترام بينهما”.

ولكن تم الكشف في وقت سابق من هذا الشهر عن أن نيكي عادت بالفعل إلى مواعدة صديق جديد دون الكشف عنه، إذ أخبرت موقع “إي نيوز” : “المواعدة في حد ذاتها شيء ممل لكنها ممتعة حقا. لقد كنت مشغولة بالعمل طوال الفترة الماضية. أحرص على مشاهدة أفلامي المفضلة ليلًا على نيتفليكس وهذا أمر مرضٍ للغاية لي”.