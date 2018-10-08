والد حبيب نورمحمدوف يتوعده بعقاب شديد رغم فوزه على كونور ماكغريغور

توعَّد عبد المناف نورمحمدوف، والد ومدرب البطل الروسي حبيب، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية UFC، ابنه بعقاب شديد بسبب ما فعله عقب نزاله مع الأيرلندي كونور ماكغريغور.

وقال نورمحمدوف الأب في مقابلة مع صحفية “إزفيستيا” الروسية، نقلها موقع “روسيا اليوم”:” تستطيع فعل كل ما تريد داخل الحلبة، ولكن خارجها هناك نساء وأطفال وأناس غرباء”.

وأضاف: “فريقي لطالما تميز بالانضباط الكامل، ولذلك عقوبتي لحبيب ستكون أقسى من عقوبة UFC”.

واستطاع حبيب نورمحمدوف، فجر الأحد، المحافظة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الأيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وحدث اشتباك بين نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال ومشجعي المقاتل الأيرلندي، وتطور الأمر؛ إذ خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهما.

وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عامًا على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية دون أي خسارة.

بينما مني كونور بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارًا، ويعدّ ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابه، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وأعلن رئيس منظمة الفنون القتالية UFC، دانا وايت، بعد النزال عن شعوره بخيبة أمل كبيرة جرّاء ما حدث، كما أنه لم يستبعد حرمان البطل الروسي من لقبه، كما قرَّرت اللجنة المنظمة تجميد جميع المستحقات والرسوم التي كان يجب عليها دفعها لحبيب على فوزه بالنزال.