ميدفيديف يفاجئ نيشيكوري ويحرز لقب اليابان المفتوحة للتنس

حرم دانييل ميدفيديف الصاعد من التصفيات، منافسه كي نيشيكوري، من نيل لقب على أرضه؛ بعدما توج بلقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس، بفوز سهل 6-2 و6-4 في طوكيو، اليوم الأحد.

ولم يتمكن نيشيكوري، المصنف 12 عالميًا، والذي كان يطمح للقبه الثالث في اليابان، من ردع الضربات القوية لمنافسه الروسي، الذي حسم المجموعة الأولى خلال 25 دقيقة فقط.

وقال ميدفيديف (22 عامًا) الذي نال ثالث ألقابه ببطولات رابطة المحترفين هذا الموسم، وسيصعد للتصنيف 22 عالميًا: “لعبت بشكل رائع، وأنا سعيد جدًا بالوصول للقمة”.

وأضاف بعد حسم الانتصار خلال نحو ساعة: “خوض سبع مباريات وخسارة مجموعة واحدة فقط يشعرني بسعادة غامرة”.

وخسر نيشيكوري ثماني مباريات نهائية ببطولات رابطة المحترفين، منذ فوزه الأخير في ممفيس المفتوحة في فبراير شباط 2016.

وقال اللاعب الياباني: “(ميدفيديف) يسدد الإرسال بشكل رائع، ولم تكن أمامي فرصة، وكان من الصعب اللعب ضده اليوم”.

وأضاف: “خضت منافسات رائعة في الأشهر الأخيرة، وبعد أمريكا المفتوحة أعتقد أنني كنت ألعب بشكل جيد.

“يجب أن أواصل اللعب بنفس النهج في بطولة شنغهاي”.