UFC229.. هل يجرد حبيب نورمحمدوف من لقبه بعد الفوز كونور ماكغريغور؟

كشف بوب بينيت، رئيس لجنة نيفادا الرياضية، أنه تم حجب راتب الروسي حبيب نورمحمدوف، البالغ 229 مليون دولار، بعد انتصاره على الأيرلندي كونور ماكغريغور، يوم الأحد، ليتوج ببطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلط UFC229.

وأعقب الانتصار حالة من الفوضى داخل وخارج الحلبة بعد دخول مشجع وجَّه ضربات إلى ماكغريغور قبل تدخّل عناصر الأمن ثم اعتقلت السلطات عددًا من أفراد فريق نور بعد مشاجرة كبيرة.

وقفز حبيب نورمحمدوف من أعلى جدار الحلبة الحديدي وهاجم أحد مدربي كونور مكغريغور بينما كان يجلس بين الجماهير بسبب توجيهه للكثير من الشتائم له أثناء النزال كما توجّه أحد أعضاء فريق حبيب نورمحمدوف إلى الحلبة ووجّه بعض اللكمات لمكغريغور داخل الحلبة، وهو ما قد يضع النجم حبيب في مأزق كبير وعقوبات شديدة قد تصل لمنعه من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح بينيت، أنه سيكون هناك تحقيق كامل فيما حدث، عقب النزال بين الثنائي.

ورفض بينيت التعليق على الحادث، مع تأكيده أنه سيجري تحقيقًا بشأن سلوك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفائز حبيب نور.

وشدد: “بمجرد الانتهاء من التحقيق، يمكن للأطراف المعنية تقديم الشكاوى بعد ذلك إلى نائب المدعي العام في نيفادا، وقد يؤدي ذلك إلى جلسات استماع وعقوبات على المتورطين حال العثور على أي انتهاكات من قبل اللجنة”.

وقال دانا وايت رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إنّ نورماجوميدوف يواجه على الأرجح التوقيف. قال وايت إنه يمكن تجريده من لقب وزن خفيف UFC اعتماداً على طول تعليق محتمل.

من جانبه، قال دانا وايت رئيس اتحاد UFC، في تصريحات تلفزيونية عقب النزال، إن الشرطة قامت باعتقال ثلاثة من أعضاء الفريق الروسي بسبب الحادثة، مشيرًا إلى أنه متأكد أنه تم اصطحابهم إلى السجن في الوقت الحالي.

وأكد وايت: “قد يجرد حبيب نورمحمدوف من لقب وزن خفيف UFC اعتماداً على نتائج التحقيق”.

وأردف: “من المؤسف أن تنتهي ليلة عظيمة بالمعارك والطريقة التي شاهدها الجميع”.

@TheNotoriousMMA tried to fight @TeamKhabib with his crew While Khabib went after Conor's crew alone.tell me who is the gangster now. #ufc #ufc229 #KHABIBvsMcGregor pic.twitter.com/V8g6udgMTb

— Vin (@nivph) October 7, 2018