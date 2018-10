UFC.. اشتباك بين كونور ماكغريغور وحبيب نور محمدوف خلال عملية قياس الوزن (فيديو)

كادت عملية قياس الوزن بين المقاتلين الأيرلندي كونور ماكغريغور، والروسي حبيب نورمحمدوف، عشية نزالهما المرتقب على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، تتحول إلى أزمة كبيرة لولا تدخل رجال الأمن.

وكادت العملية أن تتحول إلى عراك بين البطلين، بعدما ضرب ماكغريغور بيده، يد منافسه الروسي، إلا أن تدخل القضاة وودانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة “UFC”، منع اشتباك المقاتلين قبل الأوان.

وكان الحضور الجماهيري في القاعة كبيرًا جدًا، أغلبهم من مشجعي البطل الإيرلندي الذي قال بفخر: “جماهير UFC العودة جيدة، الملك في منزله”.

وشكر البطل الأيرلندي جماهيره عبر العالم، فيما رد البطل الروسي على استفزازات منافسه، قائلًا: “بفضلكم هذا النزال حدث، غدًا سأحطم طفلكم”.

وتتجه الأنظار، مساء الأحد، لنزال المصارعين على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف في منافسات UFC 229.

ويتوقع أن يحقق النزال إيرادات مالية تاريخية لمنظمي ومسؤولي منافسات UFC وسيكسب المصارعون مبالغ قياسية أيضًا لم يكسبها أي بطل سابق، حيث تتحدث وسائل الإعلان عن حصول كونور ماكغريغور على مبلغ يقارب 50 مليون دولار.

وحقق النزال عدة أرقام قبل بدايته نستعرضها :

– 20 ألف شخص سيشاهدون النزال في القاعة مباشرة.

– 364 يورو للتذكرة الأقل و2171 يورو للتذكرة الأغلى، لكن في حال إعادة بيعها فالثمن يتضاعف عشرات المرات.

– 14،7 مليون يورو مبلغ التذاكر التي بيعت، وهو رقم قياسي في منافسات UFC.

– UFC حصل على 170 مليون يورو من بيع بطاقات النقل التلفزيوني للقاء، وهو أيضًا رقم قياسي.

وسيكلف النزال المشاهدين في إسبانيا مبالغ تتراوح ما بين 30،29 يورو و36،29 يورو.

McGregor wants to fight NOW ???????????? pic.twitter.com/iFM81Fr5MQ

— SportsCenter (@SportsCenter) October 6, 2018