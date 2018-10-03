تعديل قوانين التنس بسبب “منشفة” (فيديو)

أثار تعنيف الإسباني فيرناندو فيرداسكو لأحد صبية ملاعب التنس عقب تأخره بمنحه “منشفة” يجفف بها عرقه خلال بطولة شينزين المفتوحة للتنس في الصين الكثير من الجدل في أرجاء اللعبة البيضاء قد يؤدي إلى تغيير قوانين ولوائح اللعبة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الإسباني وهو يعنف أحد الأطفال المسؤولين عن إمداد اللاعبين بالكرات والمناشف خلال المباريات لتأخره بمنحه “منشفة” ليجفّف بها عرقه ما أثار انتقادات عنيفة ضده، وكذلك مساندة له من أجل تغيير قواعد اللعبة.

وتبحث رابطة اللاعبين المحترفين حاليًا استبدال هؤلاء الفتيان والفتيات بأماكن ثابتة في الملاعب وسيعلَّق عليها مناشف يذهب إليها كل لاعب ولاعبة خلال المباراة لاستخدامها لتجفيف عرقه دون الحاجة للتعامل مع فتيات وفتيان جمع الكرات.

وأصبح استخدام المناشف منتشرًا في كل مكان في ملاعب التنس، ودعمت حادثة فيرداسكو اقتراحات بعدم تعامل الفتيان والفتيات مع اللاعبين واللاعبات فيما يتعلق بالمناشف حتى لا تتوقف المباراة مدة طويلة.

ورغم ذلك لم تلقَ الفكرة الجديدة مساندة المصنف الأول رفائيل نادال الذي انتقدها قائلًا:”رابطة اللاعبين المحترفين تطالبنا دائمًا بالإسراع بين النقاط، لكنهم يريدون منا في نفس الوقت أن نُضطر للخروج من الملعب لتجفيف عرقنا ثم العودة من جديد”.