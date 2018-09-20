الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تعلن التصويت بالأغلبية لصالح رفع الإيقاف عن الوكالة الروسية

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم الخميس أنها قامت بالتصويت، وفقا لبعض الشروط، برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية المفروض عليها منذ 2015 بسبب مزاعم عن وجود برنامج ممنهج برعاية الدولة.

وقال كريغ ريدي رئيس الوكالة العالمية الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق قبل إصدار القرار المنتظر “اليوم وبالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة التنفيذية بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقرر، ووفقا لشروط صارمة، رفع الإيقاف عن الوكالة الروسية نتيجة للتوافق مع لوائح الوكالة العالمية”.

وأضاف “يشترط القرار جدولا زمنيا واضحا وينبغي خلاله أن تحصل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على طريقة للاطلاع على معلومات وعينات معمل موسكو السابق”.