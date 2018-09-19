WWE.. روندا روزي تتسبب في إصابة أليكسا بليس

أجبرت الإصابة نجمة المصارعة الحرة للمحترفين WWE أليكسا بليس الابتعاد عن المنافسات وعدم المشاركة في المواجهة المختلطة صباح الأربعاء.

وكان من المقرر أن تشارك بليس إلى جوار براون سترومان ضد كيفن أوينز وناتالا لكن قررت إدارة المصارعة الحرة للمحترفين WWE استبعادها بسبب إصابة في ذراعها خلال مواجهة روندا روزي.

وستحل إمبر مون بدلًا منها إلى جوار براون سترومان في المواجهة المقبلة وذلك بعدما أعلنت إدارة المصارعة الحرة للمحترفين WWE أن بليس تعرضت للإصابة في ذراعها اليسرى خلال مواجهة أسطورة UFC خلال “هيل إن سيل” يوم الأحد الماضي.

ولن تشارك بليس البالغ عمرها 27 عامًا أيضًا في المنافسات الحية للمصارعة الحرة للمحترفين WWE نهاية كل أسبوع.

وقالت كاثي كيلي مقدمة منافسات WWE “رغم ظهورها في عرض راو يوم الاثنين الماضي استيقطت أليكسا بليس هذا الصباح وهي تشكو من ألم في ذراعها اليسرى. وكما تعلمون خاضت بليس مباراة أمام روندا روزي بطلة عرض راو يوم الأحد في هيل إن سيل وتعرضت للإصابة خلال المباراة.

“والآن يمكننا التأكيد أن أليكسا بليس تتعافى حاليًّا من الإصابة ولن تشارك في المنافسات المباشرة للمصارعة الحرة للمحترفين WWE المباشرة في نهاية هذا الأسبوع أو في تحدي المباراة المختلطة الليلة وستحل محلها إمبر مون في النزال المشترك.

ولم يتم إعلان موعد محدد لعودة بليس للمنافسات، لكنها تأمل أن لا تحرمها إصابتها من مواجهة تريش ستراتوس الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تلتقي الأسطورتان ضمن لقاء نسائي خالص في WWE للمرّة الأولى في تاريخ المنافسات في الـ 28 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في نيويورك.