الموعد وطرق المشاهدة.. كل ما تريد معرفته عن عرض WWE “هيل إن سيل” 2018

يُعدّ عرض “هيل إن سيل” أحد العروض المهمة والجذابة في عالم مصارعة المحترفين WWE؛ لذلك يحظى بأهمية كبيرة لدى المتابعين والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وفي التقرر التالي سنقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن العرض المقبل.

موعد ومكان العرض وكيفية مشاهدته..

سيكون عشاق WWE حول العالم بانتظار نزالات مثيرة في عرض هيل إن سيل، الذي سيتم بثه بعد منتصف الليل يوم الاثنين المقبل بتوقيت مكة المكرمة. وسيقام العرض في مركز AT&T في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية. وسيتم بث العرض عبر WWE Netwrok.

المواجهات خلال العرض

ـ نزال زوجي مختلط بين دانيال براين و بري بيلا ضد ذا ميز و ماريس.

ـ نزال على لقب WWE إذ سيلتقي أي جاي ستايلز ضد ساموا غو، هناك عداوة شخصية بين المصارعين، وليس هناك طريقة أفضل لحسم هذه العداوة إلا عن طريق مواجهة “هيل إن سي”.

ـ نزال على لقب اليونفيرسال داخل قفص هيل إن سيل يضم رومان رينز ضد برون سترومان بينما سيكون ميك فولي حكمًا خاصًا.

وهذا النزال أحد أقوى النزالات في “هيل إن سيل”، إذ وعد ستورمان منافسه رينز بأنه سيحصل في حقيبته النقدية خلال “هيل إن سيل”، وجاء الإعلان يوم الاثنين الماضي أن ميك فولي سيكون بمثابة الحكم الخاص.

ـ نزال على لقب راو للسيدات، روندا روزي ضد أليسكا بليس. والمشكلة هنا هي أن بليس تعاني مشكلة في ذراعها إذ التفت الحبال حوله في سمر سلام ما قد دفع البعض للاعتقاد أنها ستغيب عن عرض “هيل إن سيل” لكنها أعدت نفسها لمواجهة روزي بطلة UFC السابقة.

ـ نزال هيل إن سيل وسيجمع جيف هاردي ضد راندي أورتن.

ـ نزال على لقب سماكداون للسيدات بين شارلوت فلير ضد بيكي لينش.

ستجمع مباراة الفردي بين فلير ولينش التي تحولت مؤخرًا وتغيرت تمامًا بإضافة لمسة رائعة على شخصيتها خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ سمر سلام.

ـ نزال على لقب راو للزوجي بين دولف زيغلر و درو ماكنتاير ضد دين أمبروز و سيث رولينز.

ـ نزال على لقب سماكداون للزوجي بين نيو داي ضد روسيف داي.