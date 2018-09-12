كوريا الجنوبية تعرض فكرة استضافة أولمبياد 2032 مع كوريا الشمالية

قال دو غونغ-هوان، وزير الرياضة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعرض فكرة التقدم مع كوريا الشمالية بعرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032 وأبدى رغبته في مناقشة إمكانية تقدم دول شمال شرق آسيا بعرض مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الوزير دو أدلى بهذه التعليقات لوسائل إعلام في طوكيو خلال اجتماع مع نظيريه الياباني والصيني.

وقال دو إن “الاشتراك في استضافة دورة الألعاب الصيفية سيأتي بعد نجاح الأولمبياد الشتوية في بيونغتشانغ، حيث ساعدت مشاركة كوريا الشمالية على تخفيف التوتر بينهما”.

وقال دو: “إنه مقترح باستضافة المنافسات في سول وبيونغيانغ”.

وأضاف: “دورة الألعاب الشتوية في بيونغتشانغ أظهرت القيم الأولمبية بشكل رائع جدًا. أتمنى أن يتواصل السلام في شمال شرق آسيا عن طريق الرياضة”.

وينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها آمنة لاستضافة منافسات دولية إذ تستضيف طوكيو أولمبياد 2020، بينما تقام الأولمبياد الشتوية في بكين بعدها بعامين. واستضافت بيونغتشانغ الألعاب الشتوية هذا العام كما أقيمت الألعاب الصيفية في سول عام 1988.

واشتركت كوريا الجنوبية واليابان في استضافة كأس العالم 2002 وتحاول الدولتان استضافة النهائيات بشكل منفصل لكن مع ترشيح الصين للتقدم بطلب استضافة نسخة 2030 فإن دو يرغب في التقدم بملف مشترك.

وقال دو: “لقد سمعنا أن الصين سوف تتقدم بعرض لاستضافة كأس العالم. لكن نحن نريد التقدم بمقترح للاشتراك في استضافة المسابقة مع الدول الآسيوية المجاورة مثل: كوريا الشمالية، والصين، واليابان”.

وأردف: “بهذه الطريقة سنحافظ على أجواء السلام ويمكن للسلام في شمال شرق آسيا أن يمتد مع السلام في شبه الجزيرة الكورية”.

وستتقدم دول أمريكا الجنوبية الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي بعرض ثلاثي مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 كما عبر المغرب عن رغبته في استضافة النهائيات.

وقال الاتحاد الإنجليزي، إنه يدرس التقدم بعرض لاستضافة كأس العالم أيضًا، مع إمكانية اشتراك ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا في التنظيم.