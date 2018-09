بعد تسببه في غضب عالمي.. الاتحاد الإيطالي للدراجات النارية يوقف فيناتي ويلغي رخصته

عاقب الاتحاد الإيطالي للدراجات النارية، يوم الثلاثاء، المتسابق رومانو فيناتي المشارك في سباقات الفئة الثانية وألغى رخصته بعدما أمسك بمقبض المكابح الخاص بدراجة منافس أثناء قيادة الأخير بأقصى سرعة في سباق جائزة سان مارينو الكبرى، يوم الأحد الماضي.

وأعلن فريق مارينيلي سنيبرز إنهاء عقد المتسابق البالغ من العمر 22 عاما بسبب “سلوكه غير الرياضي”.

وقالت لجنة تأديبية تابعة للاتحاد الإيطالي للدراجات النارية في بيان اليوم: “تم إيقاف رومانو فيناتي وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة وإلغاء رخصته”.

ولم تكشف اللجنة عن مدة عقوبة الإيقاف.

وأمرت اللجنة أيضا فيناتي بالمثول أمام جلسة استماع يوم الجمعة.

Romano #Fenati has been stopped for 2 races by his team itself, before any sanction that will come from Dorna.

This is the criminal act he did, pulling the brake of his rival while being at full throttle pic.twitter.com/68KSrbaRuG

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 9, 2018