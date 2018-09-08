أوساكا تهزم سيرينا ويليامز لتفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى (فيديو)

أصبحت نعومي أوساكا أول لاعبة يابانية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى بعد أن هزمت سيرينا ويليامز 6-2 و6-4 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، يوم السبت.

وتفوقت أوساكا (20 عاما) في أول نهائي كبير في مسيرتها كما حرمت ويليامز من معادلة الرقم القياسي البالغ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

???? إرسال ساحق وأوساكا @Naomi_Osaka_ تنجح في الفوز بلقب الغراند سلام الأول في مسيرتها!#USOpen pic.twitter.com/HOnexv5j6A — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 8, 2018

وعوقبت ويليامز بخسارة شوط في المجموعة الثانية بعد مشاحنة مع الحكم كارلوس راموس الذي اعتبر أن اللاعبة الأمريكية انتهكت اللوائح بحصولها على نصيحة تدريبية خلال وجودها في الملعب.

وتعد بطولة أمريكا إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وانطلقت فعالياتها 27 أغسطس/ آب الماضي لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 24 مليون و193 ألف دولار.