أوساكا تهزم سيرينا ويليامز لتفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى (فيديو)

أوساكا تهزم سيرينا ويليامز لتفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

أصبحت نعومي أوساكا أول لاعبة يابانية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى بعد أن هزمت سيرينا ويليامز 6-2 و6-4 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، يوم السبت.

وتفوقت أوساكا (20 عاما) في أول نهائي كبير في مسيرتها كما حرمت ويليامز من معادلة الرقم القياسي البالغ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وعوقبت ويليامز بخسارة شوط في المجموعة الثانية بعد مشاحنة مع الحكم كارلوس راموس الذي اعتبر أن اللاعبة الأمريكية انتهكت اللوائح بحصولها على نصيحة تدريبية خلال وجودها في الملعب.

وتعد بطولة أمريكا إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وانطلقت فعالياتها 27 أغسطس/ آب الماضي لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 24 مليون و193 ألف دولار.

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