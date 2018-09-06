هل يعود باتيستا إلى حلبات WWE؟

كشف بطل العالم السابق باتيستا عن نيته للعودة إلى منافسات WWE لاستعادة الصخب والضجيج الذي افتقده باعتزاله المؤقت.

وقرر ديفيد باوتيستا وهو الاسم الحقيقي للمصارع البالغ عمره 49 عامًا الابتعاد عن المصارعة في 2015 والتركيز على مهنة التمثيل.

وتألق في أدوار منها فيلمه Guardians of the Galaxy بالإضافة إلى أحدث أفلامه Final Score ، والذي سيصدر في المملكة المتحدة يوم الجمعة.

وظهر باتيستا في فيلمه الجديد المصور في ملعب أبتون بارك التابع لنادي وست هام يونايتد إلى جوار النجم بيرس بروسنان.

ولا يزال عقل باتيستا مشغولًا بالمصارعة، رغم أنه بات أحد نجوم هوليوود، حيث ترك الباب مفتوحًا لعودته من جديد للمصارعة.

وقال لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية “بالتأكيد المصارعة دائمًا في مخيلتي. أنا فخور بالقول إني لم أقطع علاقتي مع WWE ، وظللت دائمًا على اتصال بهم. إنهم يعلمون أنني دائمًا أتطلع للعودة، ولكن يجب أن يكون ذلك في الظروف المناسبة. يجب أن أكون متاحًا.

“طالما كان ذلك أمرًا منطقيًا، فأنا أحب أن أعود لأنني افتقد المصارعة والجماهير وردود الفعل الفورية والأداء البدني القوي. إنه شيء لا يزال في داخلي”.

وانضم باتيستا إلى WWE في عام 2000، وأصبح واحدًا من أكبر النجوم في عالم المصارعة وبات أحد المصارعين المشاهير مثل تريبل إتش وريك فلير وراندي أورتون، لكنه تفوق على الصعيد الفردي وتوج بلقب العالم ست مرات.

لكنه غادر اللعبة في 2010، قبل أن يعود بعد ذلك بأربعة أعوام للفوز بالـ Royalum Rumble والحدث الرئيسي راسيلمانيا قبل أن يغادر مرة أخرى للعودة إلى التمثيل.