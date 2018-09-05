نادال ينجو من اختبار تيم ويبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

انتفض رفائيل نادال، حامل اللقب، بعدما بدأ اللقاء بشكل كارثي وفاز بالشوط الفاصل في المجموعة الخامسة المثيرة ليهزم النمساوي دومينيك تيم صفر-6 و6-4 و7-5 و6-7 و7-6 ويبلغ قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، يوم الثلاثاء.

وأصبح تيم أول لاعب يفوز بمجموعة أمام نادال دون حصول اللاعب الإسباني على أي شوط في فلاشينغ ميدوز منذ فعلها آندي روديك قبل 14 عامًا لكن المصنف الأول نجح في النهاية في حسم اللقاء الذي انتهى الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي.

رافاييل نادال يصل إلى نصف النهائي pic.twitter.com/d0WbxFF0uV — Tennis World Videos (@Tennis_Videos18) September 5, 2018

وقال نادال في مقابلة داخل الملعب: “كانت معركة قوية. الظروف كانت صعبة والرطوبة كانت عالية جدًا بالنسبة لي”.

وسيلعب نادال في قبل النهائي مع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو صاحب ضربات الإرسال القوية.

نادال يقوم بتوزيع الكور على الجمهور بعد الفوز pic.twitter.com/GF9CDSZctm — Tennis World Videos (@Tennis_Videos18) September 5, 2018