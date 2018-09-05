نادال ينجو من اختبار تيم ويبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

نادال ينجو من اختبار تيم ويبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

انتفض رفائيل نادال، حامل اللقب، بعدما بدأ اللقاء بشكل كارثي وفاز بالشوط الفاصل في المجموعة الخامسة المثيرة ليهزم النمساوي دومينيك تيم صفر-6 و6-4 و7-5 و6-7 و7-6 ويبلغ قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، يوم الثلاثاء.

وأصبح تيم أول لاعب يفوز بمجموعة أمام نادال دون حصول اللاعب الإسباني على أي شوط في فلاشينغ ميدوز منذ فعلها آندي روديك قبل 14 عامًا لكن المصنف الأول نجح في النهاية في حسم اللقاء الذي انتهى الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال نادال في مقابلة داخل الملعب: “كانت معركة قوية. الظروف كانت صعبة والرطوبة كانت عالية جدًا بالنسبة لي”.

وسيلعب نادال في قبل النهائي مع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو صاحب ضربات الإرسال القوية.

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