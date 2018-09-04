أندرتيكر يوجه كلمات لاذعة لشون مايكلز في عرض “راو” بسبب دعمه لتريبل إتش (فيديو)

فاجأ أسطورة المصارعة مارك كالاواي، المعروف على الحلبة باسم “أندرتيكر” أو “الحانوتي”، بالظهور في حلبة عرض “راو”، مساء الإثنين، ليوجه هجومًا شديدًا للمصارع شون مايكلز، والذي كان يتحدث عن المواجهة المرتقبة بين تريبل إتش وأندرتيكر الذي بدوره فاجأ مايكلز على الحلبة.

وكان مايكلز يعلّق على المباراة المقرر إقامتها بين “الحانوتي”، 53 عامًا، وتريبل إتش، 49 عامًا، بأستراليا في 6 أكتوبر المقبل، وأعلن دعمه لصديقه ورفيقه على الحلبة تريبل إتش.

كلمات لاذعة وجهها أندرتيكر لشون مايكلز اليوم في راو !

النتائج تأتيكم بعد قليل بالكامل و بالفيديو و الصور عبر https://t.co/9EkqEL1MHM pic.twitter.com/YlVGywcPnV — WWE MENA (@WWEmena) September 4, 2018

وفجأة انطفأت الأنوار ودقت الأجراس، وظهر “أندرتيكر، الذي تقدم نحو الحلبة بخطوات ثابتة ونظرات قاسية وأمسك بالميكرفون ونظر في وجه شون مايكلز، خصمه التاريخي على الحلبة.

واسترجع أندرتيكر مباراتيه ضد شون مايكلز في “راسلمينيا 2009” و”راسلمينيا 2010″، حيث تجرع “مايكلز” الهزيمة في المباراتين واعتزل المصارعة، ولكن “مايكلز” رد على “أندرتيكر” بأنه اعتزل احترامًا لجمهوره واحترامًا لأندرتيكر، فاستفزه “الحانوتي” قائلًا: “احترام أم خوف؟”، فسكت شون مايكلز، ليواصل أندرتيكر رسالته شديدة اللهجة إلى شون مايكلز بأنه سيهزم صديقه المقرب تريبل إتش كما هزمه في 2011 و2012.