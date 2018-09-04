استقالة الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأمريكي للجمباز إثر فضيحة

قال الاتحاد الأمريكي للجمباز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيسة التنفيذية كيري بيري ستستقيل من منصبها؛ في إطار سعي الاتحاد للتغلب على فضيحة شملت تعرض مئات اللاعبات لتحرش جنسي من أحد أطبائه.

وقال مجلس الإدارة في بيان، إن كيري بيري ستستقيل من منصب الرئيس والرئيس التنفيذي.

وقالت كارين جولز رئيسة مجلس الاتحاد الأمريكي للجمباز في بيان: “في أعقاب الأحداث المروعة التي أثرت على لاعباتنا ومجتمع الجمباز بأسره، حقق الاتحاد الأمريكي للجمباز تقدمًا في تحقيق الاستقرار لنفسه”.

وشكرت بيري؛ “لتوليها القيادة في ظل ظروف شديدة الصعوبة”.