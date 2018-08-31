لن تصدق كيف خرج السائق سليمًا من هذا الحادث في فورمولا 1 (فيديو)

تسبب حادث مروع للسويدي ماركوس إريكسون، سائق ساوبر، في توقف التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى فورمولا 1 على حلبة مونزا.

إذ تعرض السائق لحادث كبير خلال التجارب الثانية بعد لحظات من انطلاقه بسيارته التي انحرفت إلى جهة اليسار فجأة؛ بسبب مشكلة في الفرامل، لتصطدم بالحواجز وتنقلب وتلف حول نفسها عدة مرات وتتحول إلى حطام.

وكان إريكسون محظوظًا باستخدام نظام “هالو” لحماية السائق من الحوادث، حيث خرج من السيارة دون أن يحدث له أي مكروه، وأشار بأصبعه الإبهام وهو يسير على قدميه، فيما معناه أنه بحالة جيدة.

لكن التجارب توقفت لمدة 20 دقيقة للتخلص من حطام السيارة، قبل أن تستأنف ويتصدرها سائق فيراري سيبستيان فيتل صاحب المركز الثاني في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وتألق فيتل، الذي يأمل في تقليص فارق 17 نقطة مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس متصدر الترتيب العام للبطولة، مسجلًا دقيقة واحدة و21.105 ثانية.