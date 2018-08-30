لماذا وجه فيدرير تحذيرًا لبيكيه؟

تحدث لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير عن التغيير المنتظر في مسابقة كأس ديفيز، والذي يرغب لاعب برشلونة جيرارد بيكيه في تنظيمه ليصبح على شكل بطولة مجمعة تنظم مرة في السنة في مدينة يتم اختيارها مسبقًا.

وقال النجم السويسري الفائز بـ20 بطولة كبرى وهو رقم قياسي: “أنا مع أي تجديد وأي تنظيم جديد لكأس ديفيز سيجلب الكثير للتنس، لكن على الاتحاد الدولي للتنس الجلوس مع اللاعبين ومناقشة الموضوع.”

وأضاف باستغراب: “الغريب أن يأتي لاعب لكرة القدم ويدخل عالم التنس .”

ووجه النجم السويسري تحذيرًا لمدافع برشلونة: “بيكيه يجب أن يكون حذرًا جدًا ، كأس ديفيز لن يتحول لكأس بيكيه”.

وقدم بيكيه بواسطة شركته مشروعًا لتغيير النظام الحالي لكأس ديفيز تمت الموافقة عليه مؤخرًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ويقضي بإقامة البطولة على مدار أسبوع كامل في مدينة واحدة.