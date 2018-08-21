فورمولا 1.. نوريس سيشارك في التجارب الحرة لأول مرة مع مكلارين في بلجيكا

أعلن فريق مكلارين أن السائق البديل لاندو نوريس سيشارك لأول مرة في التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وسيقود السائق البريطاني البالغ عمره 18 عامًا سيارة فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، خلال التجارب الحرة الأولى على حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

ويشارك نوريس أيضًا في فورمولا 2 حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب العام وبفارق 12 نقطة عن الصدارة وتنطلق تجارب هذه الفئة بعد 25 دقيقة من نهاية تجارب فورمولا 1.

وأعلن ألونسو أنه سيترك فورمولا 1 في نهاية الموسم الجاري لذا تعاقد مكلارين مع مواطنه كارلوس ساينز بدءًا من العام المقبل.

وربما يحل نوريس بدلاً من البلجيكي ستوفل فاندورنه في تشكيلة 2019، لكن لا تزال هناك بعض الشكوك حول مدى قدرته على المنافسة في فورمولا 1 وربما تتضح الصورة بعد خوض بعض التجارب.

وربما تمنح تجارب يوم الجمعة الفرصة للمقارنة مع فاندورنه، الذي دخل منافسات فورمولا 1 بعد التألق في بطولة جي.بي2، التي أصبحت الآن فورمولا 2، لكنه رغم ذلك أخفق في ترك بصمة في السباق مع الكبار.

وسبق للشاب نوريس أن شارك في تجارب مع مكلارين في المجر قبل عطلة أغسطس آب.