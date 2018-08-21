WWE: تريبل اتش يعد بإنهاء مسيرة أندرتيكر للأبد.. وروندا روزي تعتدي على ستيفاني مكمان (فيديو)

جاء عرض راو مثيرًا في بروكلين بعد يوم واحد فقط من نزالات وأحداث مثيرة في سمرسلام، حيث شهد العرض الأحمر معارك من العيار الثقيل كما شهد -أيضًا- عودة ذا شيلد الرهيبة في نهايته، وهذه نتائج العرض كاملة وتفاصيل ما حدث ليلة الثلاثاء.

افتتح رومان رينز راو بإعلان تحديه فين بالور والدفاع عن لقب اليونفيرسال، غير أن كيرت أنجل رفض ثم أعلن عن نزال بين كوربن ولاشلي بوبي الذي حقق انتصارًا على غريمه.

وأراد بول هيمان حجز نزال الإعادة على لقب اليونيفيرسال لبروك ليسنر في هيل ان سيل غير أن كيرت أنجل رفض أيضًا.

كيرت أنجل يرفض طلب بول هيمان بحصول بروك ليسنر على أعادة للنزال على لقب اليونيفرسال في عرض هيل ان سيل #RAW @HeymanHustle @RealKurtAngle pic.twitter.com/CGmIBwnZsM — WWE MENA (@WWEmena) August 21, 2018

وفاز فريق ريوت سكواد على بايلي وساشا بانكس وأمبر مون.

وتعهد تريبل اتش بإنهاء مسيرة أندرتيكر للأبد في عرض “سوبر شو داون” بمدينة ميلبورن الأسترالية.

وانتصر دين أمبروز على دولف زيغلر.

وفاز ايلايس على كيرت هوكينز.

وفاز فريق ذا أوثرز أوف باين على تايتوس ورلد وايد.

واعتدت روندا راوزي على ستيفاني ماكمان.

وخسر بو دالاس أمام سكوت دوسون.

وفاز داش وايلدر على كيرتس أكسل.

رومان رينز أعلن أنه سوف يدافع عن لقب اليونيفرسال ضد فين بالور الليلة في راو@WWERomanReigns #RAW pic.twitter.com/g2XKFFX5CP — WWE MENA (@WWEmena) August 21, 2018

وانتهى العرض بفوز بطل اليونفيرسال رومان رينز على فين بالور دفاعًا عن لقبه بخلاف رغبة كيرت أنجل.

ورفع فريق ذا شيلد قفّاز التحدي من جديد، بعد أن دخل برون سترومان لاستخدام حقيبة موني ان ذا بنك الخاصة به وبالفعل نجحوا في ذلك قبل بداية النزالات الرسمية.