السباحة الناشئة ميرا فخورة برفع العلم الفلسطيني في دورة الألعاب الآسيوية

ولدت ميرا أبو شمالة وتعيش في الأردن، لكنها في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، اليوم الأحد، دافعت السباحة التي يبلغ عمرها 16 عامًا بفخر عن ألوان فلسطين.

ويشارك رياضيون فلسطينيون في الألعاب الآسيوية منذ 1990، لكن الميدالية الوحيدة تحققت عن طريق الملاكم منير أبو كشك حين حصل على برونزية وزن خفيف الثقيل في بوسان قبل 12 عامًا.

ومن المستبعد أن تضيف ميرا المزيد من الميداليات إلى هذه الحصيلة؛ بعدما احتلت المركز 21 في تصفيات سباقها الأول، لكن السباحة الشابة تعتقد أن وجودها هدفه أكبر من مجرد السعي وراء النجاح الرياضي.

وقالت بعد نهاية مشاركتها في التصفية الرابعة لسباق 100 متر صدرًا، اليوم الأحد: “أريد أن أظهر للناس حول العالم أن فلسطين يمكن أن تفعل شيئًا، وأننا ما زلنا هنا، لن نذهب إلى أي مكان بسبب الحرب.

#Palestine on opening ceremony #AsianGames 2018, in GBK #Jakarta Welcome to Jakarta, Support from INA 🙂 cc @shawajason @Farah_Gazan @ThisIsGaZa @Joo_Gaza @NadiaAbuShaban, etc pic.twitter.com/Q6jRPdra8X

— Syifa Annisa (@_syifa__) August 18, 2018