سيرينا وليامز تنسحب من بطولة كأس روجرز للتنس

أعلن الاتحاد الكندي للتنس، اليوم السبت، انسحاب سيرينا وليامز من بطولة كأس روجرز التي ستقام في مونتريال “لأسباب شخصية” ما سيؤجل من بداية اللاعبة، التي نالت 23 لقبًا على صعيد البطولات الأربع الكبرى، على صعيد موسم الملاعب الصلبة في أمريكا الشمالية.

وتابع الاتحاد الكندي للتنس أن قرار وليامز بالانسحاب جاء لأسباب شخصية، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال أوجين لابيير، مدير البطولة في بيان: “بالطبع، فإننا نشعر بالإحباط لعدم مشاركة سيرينا معنا.

“كانت الجماهير تتطلع بشدة لرؤيتها وهي تلعب.

“لكن وبعيدًا عن حالة الإحباط، فان البطولة ستظل ضمن أعلى فئات التنافس.

“كافة المصنفات العشر الأوليات حاضرات هنا ضمن 22 لاعبة من بين أول 25. ستكون هناك مباريات ممتعة منذ البداية”.

وستبدأ البطولة، بعد غد الإثنين، حيث ستكون سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم، هي المصنفة الأولى بينما ستكون كارولين وزنياكي، التي انسحبت من بطولة واشنطن المفتوحة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب إصابة في الساق، المصنفة الثانية في البطولة.

وستنال الألمانية تاتيانا ماريا مكان سيرينا التي لم تخض أي مباراة منذ خسارتها في نهائي ويمبلدون أمام الألمانية أنجليك كيربر الشهر الماضي.

وكانت بداية اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 36 عامًا بطيئة ولكنها متسقة مع عودتها للتنس الاحترافي في مارس آذار الماضي عقب ميلاد طفلتها الأولى أليكسيس أولمبيا.