إيطاليا ستقدم عرضًا ثلاثيًا لاستضافة الأولمبياد الشتوي في 2026

صوتت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الأربعاء لصالح التقدم بعرض مشترك يتألف من ثلاث مدن هي ميلانو وتورينو ومنتجع كورتينا دامبيتسو في جبال الألب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية في بيان إن لجنتها التنفيذية أيدت بالإجماع العرض الذي وصفته بأنه “مشروع مبتكر” من شأنه أن يمنح “أكبر فرص نجاح لإيطاليا كلها عند تقدمها بعرض للترشح”.

وقال جيوسيبي سالا رئيس بلدية ميلانو إن المدينة ترغب في استضافة الأولمبياد لكنها لا تريد أي دور حكومي في التنظيم.

وكانت اللجنة الأولمبية الإيطالية قد أعربت في مارس آذار الماضي عن رغبتها في تقديم عرض لاستضافة الأولمبياد.

وكانت آخر محاولة من جانب إيطاليا لاستضافة الأولمبياد قد انتهت بطريقة محبطة بالنسبة للجنة الأولمبية الإيطالية قبل عامين حين اضطرت روما للانسحاب من السباق لاستضافة الألعاب الصيفية في 2024 بعد أن صوت مجلس المدينة ضد الفكرة.

وشاركت أربع مدن أخرى، هي كالجاري في كندا وسابورو اليابانية وستوكهولم وأرضروم في تركيا، فيما تسمى بمرحلة التشاور ضمن عملية تقديم عروض استضافة الأولمبياد.

ولم يتم الاستمرار في عرض تقدمت به مدينة سيون في سويسرا عقب استفتاء رفض فيه ناخبون سويسريون اقتراحًا بأن يتم تمويل تكاليف الاستضافة من الميزانية العامة. كما تم سحب عرض تقدمت به مدينة جراتس النمساوية بسبب الافتقار للدعم الشعبي.

وستقام دورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين بعد أن انسحبت أربع مدن أخرى من السباق خوفًا من ارتفاع التكاليف إضافة لحجم الدورة لتبقى العاصمة الصينية والما آتا من قازاخستان هما المدينتان المرشحتان الوحيدتان.

وانسحبت مزيد من المدن من سباق التقدم لاستضافة الأولمبياد الصيفية في 2024. وقررت اللجنة الأولمبية الدولية منح حق الاستضافة إلى باريس بينما أسندت تنظيم نسخة 2028 بشكل مباشر إلى مدينة لوس انجليس الأمريكية التي قدمت هي الأخرى عرضًا لاستضافة نسخة 2024.