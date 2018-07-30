كان موقوفًا مدى الحياة بسبب المنشطات.. وفاة رباع بلغاري عن 39 عامًا

توفي البلغاري داميان داميانوف، الحاصل على فضية بطولة العالم لرفع الأثقال سابقًا، أمس الأحد، عن 39 عامًا ليصبح أحدث عضو في الفريق البلغاري لرفع الأثقال، الذي كان يشكل مصدر رعب للكثيرين في فترة من الفترات، يموت في سن صغيرة.

وتوفي فيليشيكو شولاكوف البطل السابق لأوروبا، والذي أمضى 4 سنوات من الإيقاف بسبب المنشطات، عن 35 عامًا العام الماضي، كما توفي ميلين دوبريف بطل أولمبياد 2004 عن نفس العمر قبلها بثلاث سنوات.

وتوفي ميهايل بتروف بطل العالم لرفع الأثقال ثلاث مرات عن 28 عامًا وذلك عام 1992.

وأكد مستشفى رسمي في بلدة شومين الواقعة، شمال شرق البلاد، وفاة داميانوف، وقال إن السبب في وفاته سيتم معرفته عقب تشريح الجثة. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هناك شكوكًا حول إصابة الرباع البلغاري بمرض خطير في الكبد والبنكرياس.

وأوقف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال داميانوف، الذي نال مجموعة من الميداليات في بطولتي أوروبا والعالم إضافة لمجموعة من الألقاب على صعيد الناشئين، مدى الحياة بسبب انتهاكات تتعلق بالمنشطات عام 2004.

وشكلت بلغاريا معقلًا عالميًا في رفع الأثقال ونالت 12 لقبًا أولمبيًا و36 ميدالية في المجمل ما بين 1972 و2004 وهو ما يجعلها أكثر رياضة أولمبية ناجحة في البلاد.

ونالت بلغاريا 79 ميدالية ذهبية في بطولة العالم إضافة إلى 167 لقبًا أوروبيًا.