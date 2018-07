انتحار مصارع WWE الشهير براين كريستوفر داخل السجن (صورة)

أعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الإثنين، وفاة بطل مصارعة المحترفين WWE السابق براين كريستوفر لولر الشهير باسم “غراند ماستر سيكساي”؛ بعد انتحاره شنقًا داخل زنزانته في سجن هاردمان.

بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أكد كيفين لولر شقيق براين نبأ انتحار شقيقه من خلال منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، قال فيه: “هناك الكثير من القصص والشائعات المتداولة حول وفاة أخي، لكن الخبر تأكد رسميًا منذ حوالي 30 دقيقة، أنا أحبك وسأفتقدك، إنه يوم حزين للغاية، لا يمكن للكلمات أن تصفه”.

.@WWE is saddened to learn that Brian Christopher has passed away. https://t.co/etqwccoDy0

— WWE (@WWE) July 29, 2018