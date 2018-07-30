انتحار مصارع WWE الشهير براين كريستوفر داخل السجن (صورة)

أعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الإثنين، وفاة بطل مصارعة المحترفين WWE السابق براين كريستوفر لولر الشهير باسم “غراند ماستر سيكساي”؛ بعد انتحاره شنقًا داخل زنزانته في سجن هاردمان.

بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أكد كيفين لولر شقيق براين نبأ انتحار شقيقه من خلال منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، قال فيه: “هناك الكثير من القصص والشائعات المتداولة حول وفاة أخي، لكن الخبر تأكد رسميًا منذ حوالي 30 دقيقة، أنا أحبك وسأفتقدك، إنه يوم حزين للغاية، لا يمكن للكلمات أن تصفه”.

.@WWE is saddened to learn that Brian Christopher has passed away. https://t.co/etqwccoDy0 — WWE (@WWE) July 29, 2018

ويأتي انتحار براين، بعد أسبوعين فقط من اعتقاله بتهمة قيادة السيارة تحت تأثير الخمر، عقب مطاردة حامية مع رجال الشرطة.

ونشر المصارع الشهير هالك هوغان: “ارقد بسلام يا براين، شكرًا لسرقة الأضواء يا أخي”.

وأصدر اتحاد WWE بيانًا، بعد تأكيد السلطات لوفاة النجم السابق، قائلًا: “حزنا جميعًا عندما علمنا أن براين كريستوفر لولر، قد وافته المنية، ونقدم تعازينا لعائلته ومعجبيه”.