اختيار ممثل ياباني شهير لتنظيم افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، اختيار الممثل الياباني الشهير مانساي نومورا لتنظيم مراسم افتتاح وختام دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو عام 2020.

ووقع الاختيار على نومورا، عقب اجتماع للمجلس التنفيذي لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في مقاطعة فوكوشيما، ليكون المدير التنفيذي الفني الذي يشرف على الحفلات الأربعة الخاصة بالدورتين.

وقال فوجيو ميتاراي، الرئيس الشرفي لأولمبياد طوكيو 2020، إن نومورا (52 عامًا) “سيكون الشخص الذي سينقل صورة ورسالة دورة طوكيو 2020”.

ويشتهر نومورا بتمثيله فيما يعرف بمسرح كيوجين، وهو لون من ألوان المسرح الكوميدي التقليدي في اليابان.

وأضاف: “سيكلف هذا الشخص بتنفيذ رؤيتنا لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020 في الحفلات الأربعة”.

وتابع: “مانساي نومورا شخصية معروفة محليًا ودوليًا، وهو على دراية بالفنون اليابانية التقليدية والفنون الاستعراضية الحديثة”.

وعُقد اجتماع المجلس في مركز جيه-فيليدج الرياضي الذي أعيد افتتاحه في الآونة الأخيرة في فوكوشيما. واستضاف المجمع من قبل فريق الأرجنتين لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم عام 2002 كما كان قاعدة لفرق الإنقاذ عقب زلزال عام 2011.

وراح نحو 18 ألف شخص ضحية الزلزال كما لحقت أضرار بالغة بمحطة فوكوشيما النووية فأصبحت مساحة كبيرة تقع بالقرب من المركز الرياضي منطقة محرمة لا يسمح بالدخول إليها.

وترمز إعادة افتتاح هذا المركز الرياضي، الأسبوع الماضي، إلى إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر.